Anh nông dân đút túi 800 triệu nhờ trồng cây ngọt ngào như dòng sữa mẹ

Làm giàu từ nghề nông thời gian gần đây thu hút sự chú ý của bà con nông dân. Những năm vừa qua có những người nông dân thu nhập cao hàng trăm triệu thậm chí tiền tỷ mỗi năm. Anh Lê Văn Tuyền ở Hậu Giang là một trong những tấm gương nhà nông có thu nhập cao nhờ cây trồng.

Lớn lên trong gia đình thuần nông, gia đình chủ yếu trồng lúa, anh Tuyền đã mạnh dạn chuyển đổi 1ha ruộng để trồng 200 cây vú sữa bơ hồng cũng từ vựa cây này thu nhập của gia đình ngày một ổn định hơn.

Cái duyên với loại cây trồng “ngọt ngào như dòng sữa mẹ” rất tình cờ. Tiết lộ với Dân Việt về quá trình làm giàu nông dân Tuyền cho hay, vú sữa bơ hồng tương đối dễ trồng, dễ chăm sóc, sau khi trồng từ 3 năm đến 4 năm là cho trái. Tuy nhiên để cây vú sữa bơ hồng phát triển tốt bờ mẫu phải cao ráo, phải thường xuyên múc sình phủ gốc, bón phân hữu cơ để giúp hấp thụ phân bón được tốt hơn, sau mỗi vụ thu hoạch cần cắt tỉa cành tạo tán, bón vôi để diệt khuẩn...

Chăm chỉ làm giàu nhờ nông nghiệp, gia đình anh Tuyển đã khởi nghiệp thành công với vườn cây vú sữa bơ hồng. Đến nay vườn vú sữa đặc sản này đã 5 năm tuổi. Đặc biệt, vụ vừa rồi ông Tuyền thu hoạch được 24 tấn trái vú sữa bơ hồng, bán vú sữa tại vườn cho thương lái với giá 35.000 đồng/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, ông Tuyền thu lợi nhuận gần 765 triệu đồng từ mô hình trồng vú sữa bơ hồng.

Trên thị trường trái vú sữa bơ hồng được thực khách chú ý đến. Với bề ngoài chín vỏ có màu trắng hồng căng bóng, thịt dày và mềm khi ăn có vị ngọt thanh, mùi thơm nhẹ. Đây cũng chính là những đặc trưng khiến quả vú sữa bơ hồng trở thành loại quả đặc sản được khách hàng ưu chuộng, có đầu ra tốt, góp đem lại thu nhập cao cho người trồng.

Thời gian qua trên địa bàn xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang không chỉ có anh Tuyền thu nhập cao nhờ trồng vú sữa bơ hồng mà nơi đây đã có 8 hộ trồng loại quả ngọt ngào này với diện tích 5,9ha. Đáng chú ý số diện tích trồng cây vú sữa bơ hồng đến nay đều đã cho thu hoạch trái. Theo đó, bình quân 1ha trồng vú sữa bơ hồng mang về thu nhập từ 600 - 700 triệu đồng.

Từ những thành công đạt được của bà con nông dân sau khi "tất tay" trồng vú sữa bơ hồng. Địa phương này cũng vận động người dân nhân rộng mô hình trồng giống cây này, qua đó nhằm giúp cho bà con tăng cao thu nhập, làm giàu cho gia đình và quê hương.

Nắm bắt cơ hội làm giàu từ nông nghiệp thời gian gần đây, một số hộ dân trên địa bàn xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) chuyển đất lúa kém hiệu quả sang trồng loại trái cây đặc sản vú sữa bơ hồng. Hiện, địa phương đang xây dựng mã số vùng trồng cho cây vú sữa bơ hồng.

- Tưới nước: Bà con nên cung cấp đủ nước cho cây nhất là trong mùa khô, khi trái đang lớn và lúc quả sắp chín. Phòng trừ cỏ dại: Phủ gốc chè bằng cỏ, rác, cây phân xanh... để hạn chế cỏ dại; xới phá váng sau mỗi trận mưa to. Làm cỏ vụ xuân tháng 1-2 và vụ thu tháng 8-9, xới sạch toàn bộ diện tích một lần/vụ; một năm xới gốc 2-3 lần.



- Cắt tỉa, tạo hình: Trong các năn đầu nên tỉa bớt các cành át gốc chỉ để lại các cành phân bố trên cao và các cành phân bố đều cho các hướng, để sau này tạo được tán cây tròn và khống chế chiều cao không để cây vược quá 5m . Cắt bỏ các cành vượt trong tán, cành sâu bệnh, cành phụ ôm yếu, cành mọc sát mặt đất. Đối với vườn đã cho thu họach cần chú ý tỉa bỏ bớt các cành mọc đứng bên trong tán, cành rũ, cành yếu, cành mang sâu bệnh... để giúp cây thông thóang và kích thích ra chồi mới.

Chú ý sau mỗi vụ thu họach nên cưa bỏ 1 – 2 cành vươn cao, ít lá, và có biểu hiện sinh trương phát triển kém. Chúng ta có thể cưa ngắn các cành này chỉ còn lại khỏang 50 – 60cm tính từ gốc cành., vết cưa nghiêng 45 độ để tránh đọng nước, dùng sơn phết lên bề mặt cưa. Sau thời gian khoảng 30 ngày từ vết cưa có thể cho rất nhiều chồi mới, cần tỉa bỏ chỉ chừa lải 2 – 3 chồi khỏe và phân bố đều các hướng. Khi chồi phát triển khoảng 50cm thì tiến hành bấm đọt hủy đỉnh sinh trưởng để kích thích chồi phân cành.

Trong thời gian này cần chú ý theo dõi các lọai côn trùng phá họi để có biện pháp xử lý thích hợp. Đối với vường cây cho trái lâu năm trên 20 tuổi cây quá cao có thể tiến hành đốn trẻ hóa cho cây. Kỹ thuật trẻ hóa cần tiến hành trong 2 – 3 năm liên tiếp và từng phần từng năm để có thể vẫn cho thu họach. Các cành mới có khả năng cho quả sau 15 – 18 tháng, thông tin trên Hợp tác xã cây trồng.

Ngoài ra, bà con cần theo dõi các lọai sâu bệnh hại và có biện pháp phòng trị kịp thời. Áp dụng triệt để các biện pháp IPM, tỉa bỏ các cành sâu bệnh, cành phía trong tán tạo thông thoáng . Có thể dùng các lọai thốc sinh học, thảo mộc để phun cho cây.

Lợi ích tuyệt vời từ quả vú sữa đối với sức khỏe

Quả vú sữa quen thuộc với người Việt. Đây là loại trái cây có vị ngọt, thơm như vị sữa không chỉ vậy nó chứa nhiều vitamin và các dưỡng chất thiết yếu rất tốt cho cơ thể. Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời mà quả vú sữa mang lại cho sức khỏe.

- Tăng cường miễn dịch tự nhiên: Trong quả vú sữa giàu vitamin C và carotene có trong vú sữa là sự kết hợp hoàn hảo để tăng cường hệ miễn dịch một cách tự nhiên, giúp cơ thể dễ dàng chống lại các bệnh do virus hoặc vi khuẩn gây ra.

- Tốt cho hệ tiêu hóa: Vú sữa là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời để giữ cho hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh. Chất xơ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bình thường hóa nhu động ruột, giúp ngăn chặn chứng táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Đồng thời, ăn vú sữa thường xuyên cũng giúp ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe nguy hiểm như ung thư ruột kết.

- Giàu vitamin C: Loại quả này có hàm lượng vitamin C dồi dào trong vú sữa hoạt động như một chất chống oxy hóa và chịu trách nhiệm sản xuất collagen. Từ đó, hỗ trợ chữa lành vết thương, bảo vệ tim, cải thiện sức khỏe miễn dịch, tăng cường thị lực và kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, đặc tính chống oxy hóa của vitamin C cũng góp phần vô hiệu hóa tác hại của các gốc tự do và giúp ngăn ngừa nhiều bệnh có thể gây tử vong như ung thư và bệnh tim, theo Lao Động.

- Ngăn ngừa thiếu máu: Một lợi ích quan trọng khác của vú sữa là ngăn ngừa thiếu máu vì trong loại quả này có chứa hàm lượng sắt cao. Thiếu máu do thiếu sắt thường được biểu hiện qua các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, suy nhược, khó thở, chán ăn,... Tình trạng này sẽ được khắc phục nếu bạn ăn vú sữa thường xuyên.

- Rất tốt cho xương: Vú sữa giàu canxi và phốt pho là hai khoáng chất rất quan trọng cho sự phát triển của răng và xương. Cả hai khoáng chất này đều có trong quả vú sữa, vì vậy, tiêu thụ loại quả này thường xuyên không chỉ duy trì sức khỏe cho răng và xương mà còn có thể ngăn ngừa nhiều bệnh về xương.

Gợi ý ăn vú sữa đúng cách

Mặc dù loại quả này quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết cách ăn vú sữa đúng cách, nhất là những người mới lần đầu ăn loại quả này.

- Đầu tiên, bạn cần xoay và bóp nhẹ đều quả vú sữa cho đến khi nào cảm thấy mềm hơn. Vì nếu bạn ăn trực tiếp và không bóp vú sữa cho mềm thì thịt quả sẽ có vị chát đắng, ăn không được.

- Sau đó, bạn dùng dao cắt đôi theo chiều dọc hoặc chiều ngang của quả. Cuối cùng là bạn dùng muỗng múc lấy phần thịt để ăn.

- Ngoài việc ăn trực tiếp, bạn có thể dùng vú sữa để làm kem, sinh tố, hoa quả dầm và chè tùy theo sở thích.

- Lưu ý khi ăn vú sữa các bạn nên rút cuống rồi mới ăn trực tiếp, đề phòng trường hợp có sâu đục ngay tại cuống vú sữa.