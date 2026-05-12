Ăn trứng gà luộc vào bữa sáng là thói quen đơn giản, 5 nhóm người này càng nên ăn

Trứng gà luộc là món ăn đơn giản nhưng có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Việc bổ sung trứng gà luộc vào bữa sáng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp với một số nhóm đối tượng dưới đây.

Người muốn giảm cân Trứng gà luộc chứa nhiều protein nhưng lại ít calo, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn trong ngày. Nhờ đó, cơ thể giảm xu hướng ăn vặt và kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào ở các bữa sau tốt hơn. Việc ăn 1–2 quả trứng vào bữa sáng được xem là lựa chọn lành mạnh, vừa hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ bụng, vừa cung cấp đủ năng lượng cho học tập và làm việc.

Người làm việc trí óc Trong trứng gà có chứa choline – dưỡng chất quan trọng giúp hỗ trợ hoạt động của não bộ và cải thiện trí nhớ. Những người thường xuyên làm việc căng thẳng, học tập nhiều hoặc cần sự tập trung cao nên ăn trứng luộc vào buổi sáng để bổ sung năng lượng cho não. Duy trì thói quen này có thể giúp tinh thần tỉnh táo và khả năng tập trung được cải thiện rõ rệt.

Trong trứng gà có chứa choline – dưỡng chất quan trọng giúp hỗ trợ hoạt động của não bộ và cải thiện trí nhớ.

Trẻ em đang trong giai đoạn phát triển Trứng gà cung cấp nguồn protein dồi dào cùng vitamin D và nhiều vi chất quan trọng, hỗ trợ phát triển chiều cao, cơ bắp và tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Một quả trứng luộc vào bữa sáng giúp trẻ có thêm năng lượng để học tập và vận động trong ngày. Tuy nhiên, trẻ nên ăn với lượng phù hợp, tránh ăn vào buổi tối quá muộn để không gây đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng giấc ngủ.

Người tập thể dục, chơi thể thao Trứng gà luộc là nguồn cung cấp protein dồi dào, giúp hỗ trợ xây dựng và phục hồi cơ bắp hiệu quả. Những người thường xuyên vận động, tập gym, chơi thể thao hoặc lao động nặng nên bổ sung trứng vào bữa sáng để tăng sức bền và hỗ trợ quá trình hồi phục sau luyện tập. Đặc biệt, việc ăn trứng sau khi vận động còn góp phần thúc đẩy phát triển cơ bắp tốt hơn.

Người cao tuổi Người lớn tuổi cũng là nhóm nên ăn trứng gà luộc vì cần bổ sung protein để duy trì khối cơ và hạn chế tình trạng suy nhược cơ thể. Trứng có kết cấu mềm, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng, phù hợp nếu sử dụng với lượng hợp lý. Thói quen ăn trứng vào bữa sáng giúp người cao tuổi có thêm năng lượng và cảm giác khỏe khoắn hơn trong ngày. Tuy nhiên, với những người có bệnh nền như tim mạch, huyết áp hoặc tiền sử tai biến, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.