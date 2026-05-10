Ẩm thực Bản Liền chinh phục du khách gần xa nơi núi rừng Tây Bắc

Các gia đình chuẩn bị các món ăn trong mâm cơm. Ảnh: Xuân Cường.

Ẩm thực Bản Liền hút khách

Tối ngày 9/5, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phối hợp xã Bản Liền và Hợp tác xã Du lịch xã Bản Liền tổ chức trình diễn, bình chọn mâm cơm gia đình tiêu biểu năm 2026.

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình bình chọn “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phát động, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, đồng thời quảng bá du lịch cộng đồng vùng cao.

Tham gia chương trình có 4 mâm cơm gia đình đến từ các hội viên Hợp tác xã Du lịch tại các thôn, bản trên địa bàn xã Bản Liền.

Các đội thi thực hiện phần chế biến, trình bày mâm cơm gia đình và thuyết trình ý nghĩa các món ăn truyền thống.

Mâm cơm gia đình, với những món ăn đặc sản được trình bày đẹp, mộc mạc, hấp dẫn từ đôi bàn tay khéo léo chị em phụ nữ xã Bản Liền. Ảnh: Trung Hiếu.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các hộ tham gia đều chuẩn bị chu đáo, sáng tạo trong cách bày trí và lựa chọn món ăn.

Các mâm cơm không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày địa phương.

Nhiều mâm cơm được đánh giá cao bởi tính truyền thống, tính thẩm mỹ cùng ý nghĩa gắn kết gia đình, cộng đồng.

Ẩm thực Bản Liền từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân nơi đây.

Mâm cơm gia đình mang đậm ẩm thực Bản Liền (Lào Cai) đẹp mắt, hấp dẫn. Ảnh: Xuân Cường.

Những món ăn vùng cao mang nét mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng sự tinh tế riêng, kết tinh từ lao động sản xuất, thiên nhiên và tình cảm của con người miền sơn cước.

Nguyên liệu chế biến chủ yếu do người dân tự nuôi, tự trồng và khai thác từ tự nhiên như: Lợn đen bản địa, gà thả đồi, nếp nương thơm dẻo, cá suối, rau rừng, măng rừng… Nhờ vậy, các món ăn luôn giữ được vị tươi ngon, sạch và đậm chất tự nhiên.

Thưởng thức ẩm thực Bản Liền, uống chè đặc sản Shan Tuyết

Một trong những nét đặc sắc của vùng cao Bản Liền là chè Shan tuyết cổ thụ nổi tiếng. Những cây chè hàng trăm năm tuổi trên núi cao tạo nên hương trà thơm dịu, vị chát nhẹ và hậu ngọt sâu, mang đậm tinh hoa núi rừng Tây Bắc.

Bên cạnh đó, còn có nhiều món ăn truyền thống hấp dẫn như xôi ngũ sắc tượng trưng cho sự no đủ, đoàn kết; thịt lợn đen, gà đồi; thịt hun khói mang hương vị đặc trưng của bếp lửa vùng cao; cá suối nướng, cá chép nướng, canh măng cá chép hay cơm lam ống tre gắn liền với đời sống lao động của đồng bào dân tộc Tày.

Du khách và các hộ dân cùng chúc mừng, chiêm ngưỡng và thưởng thức các mâm cơm đặc sắc, đậm hương vị núi rừng vùng cao Bản Liền. Ảnh: Trung Hiếu.

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, văn hóa thưởng thức ẩm thực Bản Liền cũng để lại nhiều ấn tượng đối với du khách.

Người dân nơi đây luôn tiếp đãi khách bằng sự chân thành, quây quần bên bếp lửa nhà sàn, cùng nâng chén trà Shan tuyết và chia sẻ những câu chuyện đời thường đậm nghĩa tình.

Ẩm thực Bản Liền hôm nay không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh quê hương tới du khách gần xa.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã lựa chọn mâm cơm gia đình của chị Vàng Thị Thông, thôn Đội 3, xã Bản Liền là mâm cơm đại diện của địa phương cùng các món ăn tiêu biểu tham gia chương trình bình chọn cấp trên.

Mân cơm của gia định chị Vàng Thị Thông (gia đình haha), thôn Đội 3 được lựa chọn là mâm cơm tiêu biểu. Ảnh: Xuân Cường.

Việc tổ chức trình diễn, bình chọn mâm cơm gia đình tiêu biểu tại xã Bản Liền góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống trong bữa cơm gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.

Đồng thời, hướng tới xây dựng các sản phẩm ẩm thực Bản Liền phục vụ du khách, phù hợp thị hiếu thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và tính thương mại, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế dịch vụ.