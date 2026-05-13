Ai không nên uống nước đậu đen rang, người bị 5 bệnh này nên kiêng thứ nước này

Nước đậu đen rang không chỉ là loại đồ uống giải khát mà còn có tác dụng hỗ trợ giải độc, giảm cân nhờ giàu saponin, anthocyanin. Tuy nhiên, các hoạt chất này có thể tương tác ngược hoặc làm bệnh lý nên trở nên trầm trọng hơn nếu sử dụng sai đối tượng.

Người bị 5 bệnh này không nên uống nước đậu đen rang

Người có cơ địa hàn, chân tay lạnh

Theo Đông y, đậu đen có tính hàn (mát). Người vốn có cơ địa hàn (biểu hiện thường xuyên sợ lạnh, tay chân lạnh, hay bị tiêu chảy, đi ngoài phân lỏng) không nên uống nước đậu đen rang để tránh làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo các nghiên cứu về dược lý học cổ truyền, cơ thể đang bị hư hàn nạp thêm nhiều thực phẩm tính hàn sẽ làm tổn thương dương khí của tỳ vị, khiến hệ tiêu hóa càng thêm đình trệ, dẫn tới khó tiêu, đầy bụng, làm các bệnh lý về đường ruột ngày càng trầm trọng hơn.

Người đang sử dụng thuốc chữa bệnh

Đậu đen chứa nhiều phytate và các loại protein đặc biệt. Chúng có khả năng phản ứng với các thành phần hóa học trong thuốc và tạo ra kết tủa. Khi uống thuốc gần thời điểm uống nước đầu đến, các hoạt chất trong đậu đến sẽ tương tác với hoạt chất trong thuốc và làm giảm hiệu quả điều trị.

Nếu đang điều trị bệnh bằng thuốc, tốt nhất nên tránh uống nước đậu đen khoảng 4-6 tiếng trước và sau khi uống thuốc để đảm bảo dược tính.

Nước đậu đen rang mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không nên uống khi đang sử dụng thuốc trị bệnh.

Người bị bệnh thận nặng

Đậu đen tốt cho thận nhưng không phù hợp với người có chức năng thận suy giảm. Loại thực phẩm này chứa nhiều kali và phốt pho. Khi thận suy yếu, khả năng đào thải các chất này sẽ giảm mạnh. Sự tích tụ kali trong máu có thể dẫn tới các vấn đề như rối loạn nhịp tim, ngưng tim đột ngột.

Người có hệ tiêu hóa hiệu

Đậu đen chứa lượng protein dồi dào (chiếm khoảng 24%), bao gồm nhiều axit amin thiết yếu. Tuy nhiên, với người có hệ tiêu hóa kém như trẻ nhỏ, người cao tuổi, việc chuyển hóa protein trong đậu đen không hề đơn giản. Đối với những người này, uống nước đậu đen, ăn đậu đen có thể gây ra chướng bụng, chán ăn, mệt mỏi.

Người bị viêm loét dạ dày, hành tá tràng

Nước đưa đen rang chứa chất xơ hòa tan cùng các hợp chất phức tạp. Tuy nhiên, với người có niêm mạc dạ dày bị tổn thương, uống nước đậu đen có thể kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn, làm vết loét trở nên nghiêm trọng, gây đau thắt bụng.

Lưu ý khi uống nước đậu đen

Nước đậu đen mang lại lợi ích cho sức khỏe nhưng không nên uống quá nhiều, uống thay nước lọc. Phytate trong đậu đến có thể cản trở cơ thể hấp thụ khoáng chất. Phytate có thể gắn kết với canxi, sắt, kẽm trong thực phẩm và khiến cơ thể thiếu vi chất, gây thiếu máu, loãng xương. Một tuần chỉ nên uống 2-3 cốc nước đưa đen rang và hạn chế thêm đường.