Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La: 38 năm "gieo chữ tín, hái quả ngọt" cùng tam nông

Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank Chi nhánh Sơn La luôn giữ vững vai trò ngân hàng chủ lực đầu tư cho "tam nông", góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Hà Đình Mùi - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Sơn La để nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời chia sẻ những định hướng phát triển của Chi nhánh trong thời gian tới.

Từ một đơn vị còn nhiều khó khăn trong những ngày đầu thành lập, đến nay Agribank Chi nhánh Sơn La đã trở thành ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động lớn nhất trên địa bàn tỉnh, giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ảnh: ĐVCC.

Khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực đầu tư cho "tam nông"

Phóng viên: Năm 2026 đánh dấu 38 năm hình thành và phát triển của Agribank Chi nhánh Sơn La. Theo ông, đâu là những dấu mốc nổi bật nhất và đóng góp của Agribank đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?

Ông Hà Đình Mùi - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Sơn La: Năm 2025, thực hiện chủ trương của Hội đồng thành viên Agribank về kiện toàn mô hình tổ chức, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La được tách thành hai Chi nhánh loại I gồm Agribank Chi nhánh Sơn La và Agribank Chi nhánh Sơn La II. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị, tăng tính chủ động trong điều hành và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Ông Nguyễn Minh Hiền - Giám đốc Agribank Chi nhánh Sơn La. Ảnh: ĐVCC.

Sau khi chia tách, Agribank Chi nhánh Sơn La tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Hiện nay, Chi nhánh đang phục vụ hơn 200.000 khách hàng; nguồn vốn huy động đạt trên 9.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay trên 12.000 tỷ đồng.

Thị phần tín dụng và huy động vốn chiếm khoảng 30% toàn địa bàn, trong đó dư nợ đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 70% tổng dư nợ.

Chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát an toàn, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không ngừng được hiện đại hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 38 năm xây dựng và phát triển của Agribank Chi nhánh Sơn La. Từ một đơn vị còn nhiều khó khăn trong những ngày đầu thành lập, đến nay Agribank Chi nhánh Sơn La đã trở thành ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động lớn nhất trên địa bàn tỉnh, giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ông Hà Đình Mùi - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Trong suốt 38 năm qua, Agribank Chi nhánh Sơn La luôn ưu tiên nguồn vốn cho các ngành hàng chủ lực như cà phê, chè, cây ăn quả, chăn nuôi...; hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp và đưa tín dụng đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dòng vốn của Agribank đã góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống Nhân dân.

Điều làm nên bản sắc của Agribank Sơn La chính là luôn bám sát cơ sở, lấy khách hàng làm trung tâm và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương. Với Agribank Chi nhánh Sơn La, mỗi khoản vay không chỉ là nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh mà còn là sự sẻ chia trách nhiệm, góp phần tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác an sinh xã hội luôn được Agribank Chi nhánh Sơn La xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Hàng trăm tỷ đồng đã được Chi nhánh dành cho các chương trình an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, hỗ trợ các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển.

Giai đoạn 2021–2026, Agribank Chi nhánh Sơn La đã dành 55,4 tỷ đồng để tài trợ, ủng hộ các chương trình từ thiện, an sinh xã hội, giáo dục, y tế và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: ĐVCC.

Riêng giai đoạn 2021 - 2026, Agribank Chi nhánh Sơn La đã dành 55,4 tỷ đồng để tài trợ, ủng hộ các chương trình từ thiện, an sinh xã hội, giáo dục, y tế và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Những công trình trường học, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, các chương trình hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo sức khỏe cộng đồng, khuyến học, khuyến tài… đã trở thành những dấu ấn đẹp, lan tỏa giá trị nhân văn của Agribank trên khắp các địa phương trong tỉnh.

Với những đóng góp nổi bật trong hoạt động kinh doanh cũng như công tác an sinh xã hội, Agribank Chi nhánh Sơn La đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 lần Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của các bộ, ban, ngành Trung ương, của tỉnh và của Agribank.

Agribank Chi nhánh Sơn La không ngừng mở rộng tín dụng, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: Văn Ngọc.

Phóng viên: Agribank Sơn La đã triển khai những chính sách tín dụng như thế nào để hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thị trường nông sản nhiều biến động?

Ông Hà Đình Mùi - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Sơn La: Là ngân hàng chủ lực đầu tư cho "tam nông", Agribank Sơn La luôn ưu tiên nguồn vốn đối với các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như cà phê, chè, cây ăn quả, chăn nuôi, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp. Chi nhánh triển khai đầy đủ các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank; đồng thời không ngừng cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ để người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

Trước những tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và biến động giá nông sản, Agribank Sơn La luôn chủ động đồng hành cùng khách hàng thông qua việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét giảm lãi suất theo quy định, tiếp tục cho vay bổ sung vốn để khôi phục sản xuất và mở rộng đầu tư. Chúng tôi xác định sự phát triển của khách hàng chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Agribank.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững

Phóng viên: Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu. Agribank Sơn La đã có những bước chuyển mình như thế nào để nâng cao trải nghiệm khách hàng?

Ông Hà Đình Mùi - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Sơn La: Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Agribank Sơn La nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và hiện đại hóa hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh việc phát triển mạnh các sản phẩm ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ trực tuyến, Agribank Sơn La vẫn duy trì mạng lưới giao dịch rộng khắp, hướng dẫn người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng số một cách an toàn, thuận tiện.

Trong thời gian tới, Agribank Chi nhánh Sơn La sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm ngân hàng số, thanh toán điện tử, dịch vụ tài chính toàn diện và các sản phẩm tín dụng hiện đại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong tiến trình chuyển đổi số của nền kinh tế.

Với phương châm "An toàn - Hiệu quả - Bền vững", Agribank Chi nhánh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ vững vai trò ngân hàng chủ lực đầu tư cho "tam nông". Ảnh: Nguyễn Vinh.

Phóng viên: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp và hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, Agribank Sơn La sẽ tập trung vào những mục tiêu nào?

Ông Hà Đình Mùi - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Sơn La: Ngay sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, Agribank Sơn La đã chủ động rà soát, cập nhật địa giới hành chính, điều chỉnh phương thức quản lý và bố trí nguồn nhân lực hợp lý nhằm bảo đảm mọi hoạt động giao dịch diễn ra thông suốt, không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Đồng thời, Agribank Chi nhánh Sơn La tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội để nắm bắt nhu cầu vốn, mở rộng tín dụng đến các xã mới, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong giai đoạn 2026-2030, Agribank Sơn La tiếp tục phát triển theo phương châm "An toàn - Hiệu quả - Bền vững", nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng nguồn vốn hợp lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Agribank Chi nhánh Sơn La sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tập trung nguồn vốn cho các ngành hàng chủ lực của tỉnh; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các chuỗi liên kết sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến nông sản, góp phần nâng cao giá trị nông sản Sơn La.

Chúng tôi tin tưởng Sơn La sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp của khu vực Tây Bắc. Agribank Sơn La sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy của người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cung cấp nguồn lực tài chính cùng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank Chi nhánh Sơn La trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Agribank, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng sự tin tưởng, đồng hành của hơn 200.000 khách hàng trên địa bàn. Đây sẽ là động lực để Agribank Chi nhánh Sơn La tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững vai trò ngân hàng chủ lực đầu tư cho "tam nông", góp phần xây dựng Sơn La phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn ông!