72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Hơn 12 nghìn người dự khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ 12
07/05/2026 11:33 GMT +7
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 7/5, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 12.
Dự khai mạc Đại hội có hơn 12 nghìn người là các vận động viên, cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Điện Biên.
Thông tin về Đại hội, đại diện Ban tổ chức, cho biết: Đại hội có 56 đoàn vận động viên đại diện 45 xã, phường và 11 ngành, đơn vị lực lượng vũ trang thi đấu tại 20 môn với 143 nội dung. Trong đó, có 4 môn mới được đưa vào thi đấu gồm: đua xe đạp, khiêu vũ, vũ đạo giải trí và Pickleball.
Chào mừng khai mạc đại hội là chương trình đồng diễn với chủ đề "Vang mãi Điện Biên" được dàn dựng công phu, có sự tham gia của hàng nghìn người kết hợp màn cờ hoa do 3.000 học sinh các trường trên địa bàn. Phát biểu tại lễ khai mạc đại hội, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vận động viên; đồng thời đề nghị mỗi vận động viên hãy thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, lập thành tích mới và đạt thành tích tốt nhất.
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ 12 cũng là đợt tuyển chọn vận động viên, đoàn vận động viên tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 (dự kiến tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026).
Các vận động viên sẽ thi đấu các nội dung trong 5 ngày (bắt đầu từ ngày 7 đến hết ngày 11/5).
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