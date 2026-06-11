7 năm kiên trì khởi nghiệp, chàng nông dân trẻ thu hàng trăm triệu đồng/năm với loài cua... 4 chân

Từ một con cua đinh nặng 20kg trưng bày tại quán ăn gia đình, anh Nguyễn Thanh Bình (34 tuổi, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) đã biến sự tò mò của khách hàng thành ý tưởng khởi nghiệp độc đáo, mang lại thu nhập hấp dẫn từ mô hình nuôi cua đinh.

Anh Bình có thu nhập hấp dẫn từ nuôi cua đinh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Năm 2019, nhận thấy tiềm năng kinh tế từ loài vật này, anh Bình đã mạnh dạn đầu tư hơn 40 triệu đồng xây dựng 4 hồ xi măng và mua 20 con cua đinh giống về nuôi thử nghiệm. Ban ngày làm việc tại quán ăn, ban đêm anh miệt mài tìm hiểu kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm từ các hộ nuôi lâu năm.

Khi bắt đầu nuôi cua đinh, anh Bình gặp phải tình trạng hao hụt, nhưng với sự kiên trì và nghiên cứu kỹ lưỡng, đàn cua đinh của anh đã phát triển tốt. Đến năm 2021, những con cua đinh đầu tiên bắt đầu sinh sản, mở ra hướng đi mới cho mô hình chăn nuôi này.

Theo anh Bình, việc thiết kế hệ thống hồ nuôi khoa học, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cua đinh là yếu tố then chốt. Hồ nuôi cua đinh bố mẹ rộng khoảng 7m2, nuôi 5 con/hồ; hồ nuôi cua đinh con có diện tích khoảng 24m2 với mật độ từ 50 đến 60 con. Các hồ đều có khu vực cao ráo để cua đinh nghỉ ngơi và sinh sản.

Cua đinh nuôi khoảng 2 năm tuổi sẽ bắt đầu đẻ trứng, mỗi lứa từ 10 đến 12 trứng. Trứng sau khi đẻ 3 ngày sẽ được ấp trong cát thêm 3 tháng cho nở.

Trứng cua đinh ấp trong cát 3 tháng mới nở (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chế độ ăn của cua đinh cũng được điều chỉnh theo từng giai đoạn. Cua con được cho ăn thức ăn công nghiệp để tăng sức đề kháng, sau đó chuyển sang các loại thức ăn tự nhiên như tép rong, cá rô phi, thịt vụn.

Hiện tại, anh Bình duy trì khoảng 20 con cua đinh bố mẹ, cung cấp ra thị trường 400-500 con cua đinh giống/năm với giá từ 270.000 đến 350.000 đồng/con. Ngoài ra, anh còn chế biến cua đinh thành các món ăn phục vụ thực khách, với cua đinh thương phẩm có giá khoảng 650.000 đồng/kg.

Nhận thấy nhu cầu thị trường lớn nhưng nguồn cung còn hạn chế, anh Bình đang tiếp tục mở rộng hồ nuôi, tăng đàn bố mẹ và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Không chỉ dừng lại ở cua đinh, anh còn mở rộng sang nuôi gà thả vườn và rắn ri cá để đa dạng hóa thu nhập.

Cua đinh giống cung cấp cho khách hàng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Võ Phú Quốc, Phó Bí thư Đoàn phường Sóc Trăng, đánh giá cao mô hình nuôi cua đinh của anh Bình, coi đây là một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của đoàn viên thanh niên địa phương. Đoàn phường thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi tham quan, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ quảng bá sản phẩm và tiếp cận nguồn vốn để anh Bình mở rộng sản xuất.

Với những nỗ lực không ngừng, cuối năm 2025, anh Nguyễn Thanh Bình đã vinh dự được Trung ương Đoàn tuyên dương và trao tặng bằng khen tại lễ tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín và là tấm gương khởi nghiệp thành công vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông tin thêm về Cua đinh:

Cua đinh, hay còn gọi là ba ba Nam Bộ, là một loài bò sát thuộc họ ba ba, sinh sống chủ yếu tại các vùng sông nước ở Nam Bộ. Loài này có hình dáng khá giống ba ba nhưng trọng lượng lớn hơn, thường đạt từ 5 đến 15 kg, thậm chí có con nặng hơn 30kg.