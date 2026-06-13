7 lợi ích khiến cây gừng đáng trồng nhất trong nhà

1. Dễ trồng, ít tốn công chăm sóc

Gừng được xem là một trong những loại cây phù hợp nhất để trồng tại nhà bởi không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Chỉ cần một đoạn củ già có mắt mầm, một ít đất tơi xốp và vị trí đủ ánh sáng là cây đã có thể phát triển tốt. Khác với nhiều loại rau gia vị cần chăm sóc thường xuyên, gừng khá khỏe, ít sâu bệnh và không yêu cầu tưới nước quá nhiều. Ngay cả những người bận rộn hoặc chưa từng trồng cây trước đó cũng có thể dễ dàng chăm sóc và thu hoạch sau vài tháng.

2. Không cần sân vườn rộng

Một ưu điểm lớn của cây gừng là có thể trồng trong chậu, thùng xốp hoặc góc ban công nhỏ. Ngay cả những gia đình sống ở chung cư cũng có thể trồng vài khóm gừng để vừa làm cảnh vừa sử dụng khi cần.

3. Luôn có gia vị tươi trong nhà

Gừng là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt, từ các món kho, món hấp, nấu canh cho đến pha trà hoặc chế biến đồ uống. Chính vì được sử dụng khá thường xuyên nên việc có sẵn một khóm gừng tại nhà sẽ giúp gia đình chủ động hơn mỗi khi cần dùng. Thay vì phải ra chợ mua từng củ nhỏ hoặc lo gừng để lâu bị héo, bạn có thể thu hoạch trực tiếp từ chậu trồng ngay tại nhà. Gừng vừa nhổ lên thường tươi, thơm và giữ được hương vị đặc trưng tốt hơn. Đây cũng là lý do nhiều người thích tự trồng gừng, bởi chỉ cần vài khóm nhỏ là đã có nguồn gia vị sạch để sử dụng quanh năm.

4. Cây xanh giúp không gian thêm sinh động

Lá gừng xanh mướt quanh năm, tạo cảm giác tươi mát cho ban công, sân nhỏ hoặc góc vườn. Dù không phải cây cảnh nổi bật, nhưng những khóm gừng gọn gàng vẫn giúp không gian sống gần gũi với thiên nhiên hơn.

5. Có thể thu hoạch nhiều lần

Sau khi trồng khoảng vài tháng, gia chủ có thể đào lấy một phần củ để sử dụng và tiếp tục giữ lại phần còn lại cho cây phát triển. Nếu chăm sóc tốt, một khóm gừng có thể cho thu hoạch kéo dài trong thời gian khá lâu.

6. Chi phí trồng gần như không đáng kể

Nguyên liệu để trồng gừng rất đơn giản. Chỉ từ một vài củ gừng mua ngoài chợ, người trồng đã có thể nhân giống thành nhiều khóm mới. So với nhiều loại cây khác, đây là lựa chọn tiết kiệm nhưng mang lại giá trị sử dụng cao.

7. Vừa là cây gia vị, vừa có nhiều công dụng trong đời sống

Ngoài việc dùng trong nấu ăn, gừng còn được nhiều gia đình sử dụng để pha trà, ngâm mật ong hoặc làm các mẹo vặt quen thuộc trong cuộc sống. Chính vì có nhiều công dụng nên việc dành một góc nhỏ để trồng vài khóm gừng được xem là lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhiều gia đình.

Cách trồng gừng tại nhà đơn giản

Để trồng gừng, bạn nên chọn những củ già, khỏe mạnh, có mắt mầm rõ ràng. Có thể cắt thành từng đoạn nhỏ, mỗi đoạn giữ lại từ 1-2 mắt mầm rồi để nơi khô ráo khoảng 1 ngày trước khi trồng.

Đầu tiên, bạn chuẩn bị một thau nước, đặt củ gừng vào trong và ngâm khoảng một đêm. Sau khi ngâm xong, bạn dùng dao cắt gừng thành nhiều phần, mỗi phần khoảng 40 đến 60g.

Cho đất trồng đã chuẩn bị sẵn vào chậu, ban chỉ cần cho khoảng nửa chậu đất, không nên cho quá nhiều. Sau đó, bạn hơi ấn nhẹ để nén đất xuống rồi cho 2 đoạn gừng giống vào. Khi trồng, nên vùi gừng xuống cách bề mặt đất từ 2,5 đến 3cm.

Sau khi trồng vào chậu, gừng cần được tưới nước 2 đến 3 lần mỗi ngày. Lượng nước tưới vừa phải, không nên tưới quá nhiều hoặc quá thường xuyên, gừng sẽ bị úng nước và củ có thể bị thối. Gừng sẽ nảy mầm sau 20 ngày kể từ ngày trồng. Đợi khi thấy gừng có nhiều lá thì chuyển sang tưới mỗi ngày một lần, duy trì trong 7 đến 8 tháng. Trong giai đoạn này, cần phải đảm bảo đất trồng luôn có độ ẩm vừa phải để cây phát triển thuận lợi.

Bạn có thể đặt chậu gừng ở hiên nhà hoặc trong phòng đều được. Cho một lớp dày 3 đến 4cm đất hỗn hợp vào chậu khi thấy củ gừng bắt đầu nhú lên trên bề mặt đất trồng. Bạn nên dùng phân giun quế hoặc các loại phân hữu cơ an toàn được bán ở nơi uy tín, đáng tin. Sau khoảng 7 đến 8 tháng kể từ ngày trồng, lá gừng sẽ rụng hết. Đây là dấu hiệu gừng có thể thu hoạch. Bạn chỉ cần đào củ lên và sử dụng hoặc bảo quản gừng để dùng dần.

Cho đất tơi xốp vào chậu hoặc thùng xốp, đặt củ gừng nằm ngang, phủ một lớp đất mỏng lên trên và tưới nước giữ ẩm.

Sau khoảng 2-3 tuần, mầm gừng sẽ bắt đầu nhú lên. Cây không cần tưới quá nhiều nước, chỉ cần giữ đất đủ ẩm và đặt ở nơi thoáng mát có ánh nắng nhẹ.