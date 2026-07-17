6 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (17/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.500 và 138.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (17/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.079 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.198 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.850 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 5.950 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.200 USD/tấn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 24,1 nghìn tấn, trị giá 160,6 triệu USD, giảm 3,9% về lượng và giảm 3,7% về trị giá so với tháng 5/2026, nhưng tăng 3,6% về lượng và tăng 2,1% về trị giá so với tháng 6/2025.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 146 nghìn tấn, trị giá 950,17 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 12,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 6.659 USD/tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 5/2026, nhưng giảm 1,5% so với tháng 6/2025. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, giá bình quân xuất khẩu đạt 6.508 USD/ tấn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Về thị trường, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2026 sang nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái như: Hoa Kỳ, Đức, Ấn Độ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Đặc biệt, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng khoảng 4 lần cả về lượng và trị giá, phản ánh nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh tại thị trường này. Ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường Thái Lan, Ai Cập, Philippines và Pakistan giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam với 36,04 nghìn tấn, chiếm 24,7% tổng lượng xuất khẩu, tăng so với mức 23,5% của cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ tăng 24,5% về lượng và tăng 18,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam.