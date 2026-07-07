6 loại thảo mộc tự nhiên dễ tìm giúp đuổi muỗi khỏi phòng, vừa thơm vừa hạn chế côn trùng

Muỗi không chỉ gây khó chịu mà còn có thể mang theo nhiều mầm bệnh. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bình xịt hay nhang muỗi, nhiều người đang lựa chọn các loại thảo mộc tự nhiên để hỗ trợ xua côn trùng. Dưới đây là những cái tên vừa dễ tìm, vừa có hương thơm dễ chịu, thích hợp đặt trong phòng hoặc gần cửa sổ.

1. Sả – "khắc tinh" nổi tiếng của muỗi

Sả là loại thảo mộc được nhắc đến nhiều nhất khi nói về khả năng đuổi muỗi. Tinh dầu sả chứa hợp chất citronellal và geraniol – những thành phần có mùi hương khiến muỗi khó định hướng và ít bay vào khu vực xung quanh.

Bạn có thể trồng sả trong chậu nhỏ đặt ở ban công, cửa sổ hoặc trước cửa phòng. Nếu không có điều kiện trồng, vài nhánh sả tươi được đập dập hoặc vài giọt tinh dầu sả khuếch tán trong phòng cũng giúp không gian thơm mát hơn.

Lưu ý, tác dụng của sả chỉ mang tính hỗ trợ, hiệu quả phụ thuộc vào lượng tinh dầu khuếch tán và diện tích phòng. Không nên xem đây là giải pháp thay thế hoàn toàn các biện pháp phòng chống muỗi khác.

Một số loại thảo dược có thể giúp đuổi muỗi

2. Bạc hà – thơm mát nhưng muỗi không thích

Mùi thơm the mát của bạc hà đem lại cảm giác dễ chịu cho con người nhưng lại khiến nhiều loại côn trùng, trong đó có muỗi, tránh xa. Lá bạc hà cũng chứa lượng tinh dầu tự nhiên khá cao.

Một chậu bạc hà đặt trên bệ cửa sổ, bàn làm việc hoặc gần cửa ra vào vừa giúp trang trí vừa góp phần hạn chế muỗi xâm nhập. Lá bạc hà tươi còn có thể vò nhẹ để hương thơm lan tỏa mạnh hơn.

Để cây phát triển tốt, nên đặt nơi có ánh sáng gián tiếp và giữ đất đủ ẩm. Khi cây khỏe mạnh, lượng tinh dầu tự nhiên cũng dồi dào hơn, giúp hương thơm lưu lại lâu hơn trong phòng.

3. Húng quế – gia vị quen thuộc với công dụng bất ngờ

Không chỉ xuất hiện trong bữa ăn, húng quế còn được nhiều người trồng quanh nhà nhờ mùi hương đặc trưng. Một số nghiên cứu cho thấy tinh dầu từ húng quế có khả năng hỗ trợ xua đuổi côn trùng.

Húng quế khá dễ trồng, sinh trưởng nhanh và không cần diện tích lớn. Bạn có thể đặt chậu cây gần cửa sổ, ban công hoặc khu vực thường mở cửa để tăng mùi hương tự nhiên.

Ngoài việc góp phần đuổi muỗi, húng quế còn có thể thu hoạch thường xuyên để chế biến món ăn, giúp tận dụng không gian sống hiệu quả hơn thay vì chỉ trồng cây cảnh.

4. Hương thảo – vừa đẹp vừa hỗ trợ đuổi muỗi

Hương thảo được nhiều gia đình yêu thích nhờ mùi thơm dễ chịu và dáng cây đẹp. Tinh dầu của loại cây này chứa các hợp chất tạo mùi mà muỗi thường không ưa.

Đặt một chậu hương thảo trong phòng có ánh sáng hoặc gần cửa sổ sẽ giúp không gian luôn có hương thơm nhẹ. Khi chạm nhẹ vào lá, tinh dầu tiết ra nhiều hơn, mùi hương cũng rõ rệt hơn.

Hương thảo cần nơi thông thoáng và có nắng để phát triển. Nếu cây sinh trưởng tốt, đây vừa là loại cây trang trí, vừa là lựa chọn hỗ trợ hạn chế côn trùng trong nhà.

5. Oải hương – hương thơm thư giãn, muỗi ít ghé

Oải hương nổi tiếng với mùi thơm giúp tạo cảm giác thư giãn. Đồng thời, tinh dầu của loài cây này cũng thường được sử dụng trong nhiều sản phẩm hỗ trợ xua đuổi côn trùng.

Nếu điều kiện khí hậu không phù hợp để trồng, bạn vẫn có thể sử dụng túi hoa oải hương khô hoặc tinh dầu thiên nhiên đặt trong phòng ngủ, tủ quần áo hoặc gần cửa sổ.

Dù vậy, nên sử dụng tinh dầu đúng hướng dẫn và tránh khuếch tán với nồng độ quá cao trong không gian kín, đặc biệt nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng nhạy cảm với mùi hương.

6. Tía tô đất – loại cây dễ trồng nhưng ít người biết

Tía tô đất thuộc họ bạc hà, có mùi thơm dịu và khá dễ chăm sóc. Loại cây này được nhiều người lựa chọn trồng trong chậu nhỏ vì phát triển nhanh và phù hợp với không gian căn hộ.

Khi đặt gần cửa ra vào hoặc cửa sổ, mùi thơm tự nhiên từ lá có thể góp phần làm giảm sự xuất hiện của muỗi trong khu vực xung quanh. Cây cũng không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc quá cầu kỳ.

Để đạt hiệu quả tốt hơn, nên thường xuyên cắt tỉa để cây ra lá mới, đồng thời kết hợp giữ phòng sạch sẽ, loại bỏ nước đọng và sử dụng màn hoặc lưới chống muỗi khi cần thiết.

Đừng chỉ trông chờ vào thảo mộc

Các loại thảo mộc có thể góp phần làm giảm sự xuất hiện của muỗi nhờ mùi hương tự nhiên, nhưng hiệu quả thường chỉ ở mức hỗ trợ và thay đổi tùy điều kiện sử dụng. Muốn hạn chế muỗi lâu dài, cần kết hợp nhiều biện pháp như vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, lắp lưới chống côn trùng và ngủ màn khi cần.

Sự kết hợp giữa không gian sạch, thông thoáng và những chậu thảo mộc xanh mát không chỉ giúp căn phòng dễ chịu hơn mà còn góp phần giảm nguy cơ muỗi xuất hiện một cách tự nhiên, an toàn và tiết kiệm.