57 cá thể động vật hoang dã ở Lào Cai được trở về "ngôi nhà" tự nhiên

Vườn Quốc gia Hoàng Liên vừa tổ chức tái thả 57 cá thể động vật hoang dã thuộc 18 loài về môi trường tự nhiên sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và bảo tồn tại Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên.

Trong số này có 41 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ và 16 cá thể lưỡng cư được nhân nuôi, bảo tồn thành công.

Các loài được tái thả gồm: 4 cá thể khỉ mặt đỏ, 5 cá thể khỉ vàng, 5 cá thể khỉ đuôi lợn, 2 cá thể cầy vòi mốc, 8 cá thể cu li lớn và cu li nhỏ, 3 cá thể trăn đất, 9 cá thể rùa đầu to và rùa sa nhân, 2 cá thể ưng Ấn Độ, 1 cá thể cú vọ lưng nâu, 2 cá thể ưng bụng hung cùng 16 cá thể thuộc 6 loài lưỡng cư gồm cóc tía, ếch gai Boulenger, ếch xanh, nhái bén đinh, chàng Anderson và ếch cây mép trắng.

Vận chuyển động vật hoang dã đến khu vực tái thả. Ảnh: Kim Thoa.

Trước khi được đưa trở lại tự nhiên, tất cả các cá thể đều được kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt về tình trạng sức khỏe. Chỉ những cá thể không mắc bệnh truyền nhiễm, không bị thương tật vĩnh viễn, có khả năng tự kiếm ăn, tự vệ, thích nghi với môi trường sống và sinh sản mới đủ điều kiện tái thả.

Để nâng cao tỷ lệ sống sau khi trở về tự nhiên, Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã khảo sát kỹ vùng phân bố của từng loài và lựa chọn 5 địa điểm có sinh cảnh phù hợp. Các khu vực này đều có độ che phủ rừng cao, nguồn nước sạch, thức ăn tự nhiên dồi dào, nhiều nơi trú ẩn, nằm cách xa khu dân cư, tuyến giao thông và vùng sản xuất nông nghiệp, đồng thời thuộc khu vực được lực lượng kiểm lâm thường xuyên quản lý, bảo vệ.

Đại diện Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên) phổ biến quy trình tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Ảnh: Kim Thoa.

Quá trình vận chuyển và tái thả được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm hạn chế tối đa tác động đến động vật. Mỗi cá thể được nhốt riêng trong lồng hoặc dụng cụ chuyên dụng phù hợp để giảm nguy cơ căng thẳng và chấn thương.

Khi đến địa điểm thả, các cá thể được để ổn định trong một khoảng thời gian trước khi mở lồng. Cửa lồng được hướng vào phía rừng để động vật chủ động di chuyển trở về môi trường sống tự nhiên.

Sau khi hoàn thành việc tái thả, Vườn Quốc gia Hoàng Liên sẽ theo dõi, giám sát liên tục khu vực thả trong 3 ngày đầu, sau đó kiểm tra định kỳ hằng tuần trong vòng 15 ngày nhằm đánh giá khả năng thích nghi của các cá thể.

Đồng thời, lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi săn bắt, đặt bẫy trái phép, bảo đảm các cá thể nhanh chóng hòa nhập với quần thể ngoài tự nhiên.

Các cá thể động vật hoang dã được Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) tái thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Kim Thoa.

Đây là đợt tái thả động vật hoang dã lần thứ 4 do Vườn Quốc gia Hoàng Liên tổ chức từ đầu năm đến nay và cũng là đợt có số lượng cá thể được tái thả nhiều nhất.

Việc đưa các cá thể động vật hoang dã trở về môi trường sống tự nhiên không chỉ góp phần phục hồi và duy trì quần thể các loài, đặc biệt là những loài quý hiếm, mà còn giúp bảo tồn nguồn gen động vật hoang dã, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái rừng. Hoạt động này cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ tài nguyên rừng, chung tay gìn giữ đa dạng sinh học và phát triển bền vững.