53 thân nhân liệt sĩ ở Mường Cơi được thu nhận mẫu ADN phục vụ xác định danh tính
20/07/2026 15:46 GMT +7
Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Mường Cơi tổ chức thu nhận mẫu ADN của 53 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn xã Mường Cơi.
Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Cơi cho biết, việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch UBND xã Mường Cơi đề nghị các lực lượng tham gia phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra chính xác, an toàn, thuận lợi và đạt hiệu quả cao.
Tại buổi thu nhận, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an xã Mường Cơi đã hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thông tin, tiến hành lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình nghiệp vụ. Toàn bộ quy trình được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm tính chính xác và khoa học, phục vụ công tác giám định ADN.
Việc thu nhận mẫu ADN là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ trong hành trình tìm lại danh tính người thân đã hy sinh; đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ".
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