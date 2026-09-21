5 sai lầm khi ăn khoai lang dễ biến thực phẩm vàng thành mối họa cho sức khỏe

Khoai lang là thực phẩm hỗ trợ giảm cân rất tốt. (Ảnh: VTC News)

Ăn khoai lang sống hoặc chưa được nấu chín kỹ

Nhiều người nghĩ rằng ăn khoai lang sống giữ trọn vẹn vitamin hơn, nhưng thực tế màng tế bào tinh bột của khoai lang sống rất khó tiêu hóa nếu không được phân hủy bởi nhiệt độ. Ngoài ra, khoai lang sống chứa một số enzyme có thể gây ra tình trạng đầy hơi, ợ hơi và khó tiêu kéo dài. Nấu chín kỹ không chỉ giúp giải phóng các chất dinh dưỡng giúp cơ thể dễ hấp thu hơn mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đường ruột.

Ăn khoai lang thay thế hoàn toàn bữa ăn chính

Khoai lang là thực phẩm hỗ trợ giảm cân rất tốt, nhưng dùng nó để thay thế hoàn toàn cơm và các thực phẩm khác trong thời gian dài lại là một sai lầm nghiêm trọng. Dù giàu chất xơ và micronutrient, khoai lang lại rất thiếu đạm (protein) và chất béo thiết yếu. Việc ăn kiêng lệch lạc này khiến cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng, dẫn đến tình trạng suy nhược, mất cơ bắp, rụng tóc và rối loạn nội tiết tố.

Chiên, rán khoai lang ngập trong dầu mỡ

Khoai lang nướng hay luộc có chỉ số đường huyết và calo khá thấp, nhưng nếu bạn chế biến bằng cách chiên ngập dầu (như khoai lang chiên giòn, lắc xí muội...), giá trị sức khỏe của nó sẽ đảo ngược hoàn toàn. Dầu mỡ ở nhiệt độ cao làm tăng vọt lượng calo và chất béo chuyển hóa (transfat), biến món ăn lành mạnh thành nguyên nhân gây tích mỡ, tăng cân nhanh chóng và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ăn khoai lang cùng lúc với thực phẩm tương khắc

Sự kết hợp thực phẩm thiếu khoa học có thể gây ra những phản ứng hóa học không tốt trong dạ dày. Chẳng hạn, ăn khoai lang chung với quả hồng sẽ khiến axit trong khoai lang kết hợp với tannin và pectin trong quả hồng, dễ tạo thành sỏi lắng đọng trong dạ dày. Tương tự, kết hợp khoai lang với các món quá chua như dưa muối hay cà chua cũng kích thích dạ dày tiết quá nhiều axit, gây đau bụng và tiêu chảy.

Bỏ vỏ khoai lang trước khi luộc

Nhiều người thường có thói quen gọt vỏ khoai lang trước khi đem luộc để tiện thưởng thức. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm làm thất thoát đáng kể lượng dinh dưỡng quý giá. Lớp vỏ khoai lang thực chất rất giàu chất xơ, polyphenol cùng các chất chống oxy hóa, đồng thời đóng vai trò như một "màng bảo vệ" giúp giữ lại lượng vitamin và khoáng chất bên trong không bị hòa tan vào nước khi nấu.

Luộc khoai nguyên vỏ không chỉ bảo toàn dưỡng chất mà còn giúp củ khoai giữ được độ ngọt đậm đà tự nhiên. Thay vì gọt bỏ, bạn chỉ cần rửa khoai thật sạch dưới vòi nước và chà nhẹ để loại bỏ hết đất cát, bụi bẩn trước khi chế biến.