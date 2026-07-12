5 món canh tốt nhất để “làm sạch gan”, bồi bổ thận: Toàn thực phẩm quen, giá lại rẻ

Gan và thận là hai cơ quan đảm nhận nhiệm vụ sàng lọc và dọn dẹp rác thải lớn nhất trong cơ thể. Khi gan bị quá tải vì độc tố tích tụ, thận lập tức phải gồng mình gánh thay phần việc bài tiết. Ngược lại, nếu thận yếu, dòng máu đi về nuôi dưỡng gan cũng bị nghẽn lại, khiến men gan tăng cao và cơ thể nhanh chóng mệt mỏi.

Đặc biệt vào mùa hè, thói quen ăn đồ dầu mỡ, uống nước đá hoặc lạm dụng nước ngọt giải khát càng ép gan thận phải hoạt động hết công suất. Thay vì tốn tiền cho các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ, việc tận dụng các món canh thanh mát ngay trong bữa cơm hằng ngày chính là cách tự nhiên nhất để hạ nhiệt và thải độc.

Tuy nhiên, nếu nấu sai cách, bạn có thể vô tình biến món bổ thành gánh nặng cho nội tạng. Hãy bỏ túi ngay 5 món canh giúp làm sạch gan, mát thận dưới đây cùng những bí quyết chế biến đúng chuẩn:

1. Canh hến nấu bầu hoặc rau muống

Hến là nguồn cung cấp đạm lành mạnh, cực kỳ giàu kẽm và vitamin B12 nhưng lại rất ít chất béo. Món canh này thúc đẩy cơ thể đi tiểu tốt hơn, nhờ đó các chất cặn bã được đẩy nhanh ra ngoài, giảm tải áp lực cho cả gan lẫn thận. Đặc biệt, các dưỡng chất trong hến còn giúp gan kích hoạt các thành phần chống oxy hóa tự nhiên, làm sạch các mô gan bị tổn thương.

Mẹo nấu chuẩn: Hến sống ở đáy bùn nên chứa rất nhiều tạp chất. Bạn cần ngâm rửa thật kỹ, luộc sôi và nhớ chỉ gạn lấy phần nước trong, bỏ hết phần cặn đục ở đáy nồi. Khi nấu, hãy nêm nếm thật nhạt. Việc cho quá nhiều muối sẽ khiến thận bị co mạch, gan bị tích nước và làm phản tác dụng của món ăn.

2. Canh rong biển nấu đậu phụ và sườn non

Rong biển nổi tiếng với khả năng hút và tự đào thải các kim loại nặng cùng độc tố từ đường tiêu hóa ra ngoài, không cho chúng thấm vào máu để đi về gan. Kết hợp với đậu phụ thanh đạm, món canh này cung cấp lượng đạm thực vật rất dễ hấp thu. Tiêu thụ đạm thực vật giúp cơ thể giảm thiểu lượng chất thải độc hại phát sinh, giúp gan không bị quá tải và bảo vệ màng lọc của thận.

Mẹo nấu chuẩn: Bản chất rong biển đã có vị mặn tự nhiên. Do đó, bạn nên vắt bớt muối khi sơ chế và nêm gia vị thật nhẹ tay để tránh làm thận phải làm việc quá sức. Ngoài ra, chỉ nên dùng một ít sườn non ninh lấy nước ngọt và nhớ hớt sạch lớp mỡ váng nổi lên trên, vì lớp mỡ này chính là thủ phạm gây gan nhiễm mỡ.

3. Canh bí đao nấu thịt bằm hoặc tôm nõn

Bí đao chứa tới 96% là nước, hoàn toàn không có chất béo và lượng natri cực kỳ thấp. Canh bí đao hoạt động như một máy lọc tự nhiên, giúp thận tăng cường đào thải axit uric và cặn canxi dư thừa để ngăn ngừa sỏi thận. Khi dòng máu được làm sạch liên tục, các tế bào gan cũng được làm mát và có thời gian tự phục hồi sau những ngày nắng nóng.

Mẹo nấu chuẩn: Nhiều người chuộng uống nước ép bí đao sống hoặc nấu canh tái để giữ độ giòn. Đây là thói quen rất hại dạ dày vì bí đao sống có tính tẩy rửa mạnh. Hãy luôn đảm bảo bí đao được nấu chín kỹ hoàn toàn để phá vỡ các liên kết xà phòng tự nhiên có trong loại quả này.

4. Canh nấm hương nấu thịt gà nạc hoặc kỷ tử

Nấm hương chứa các chuỗi đường đa đặc biệt có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ hạ men gan. Khi nấu cùng kỷ tử, món canh này trở thành bộ đôi hoàn hảo để thúc đẩy các enzyme trong gan làm việc hiệu quả hơn. Các chất trong nấm còn giúp củng cố hệ thống mạch máu nhỏ ở thận, giữ cho áp lực lọc máu luôn ổn định.

Mẹo nấu chuẩn: Không nên ngâm nấm hương khô bằng nước sôi hoặc ngâm quá lâu vì sẽ làm tan hết các vitamin quý giá vào nước. Cách tốt nhất là rửa sơ, ngâm bằng nước lạnh vừa đủ cho nấm nở, sau đó dùng chính phần nước ngâm nấm ngọt thơm này để nấu canh.

5. Canh rau ngót nấu thịt bằm

Rau ngót chứa hàm lượng vitamin C và vitamin A đậm đặc, hoạt động như những chiếc chổi quét dọn sạch sẽ các gốc tự do phát sinh khi gan thanh lọc bia rượu hay đồ cay nóng. Ăn canh rau ngót thường xuyên giúp thanh nhiệt cơ thể cực nhanh, hỗ trợ thận dọn dẹp các chất cặn bã trong máu để hệ thống bài tiết luôn thông thoáng.

Mẹo nấu chuẩn: Rau ngót chỉ cần tuốt sạch, rửa sạch và vò nhẹ tay ngay trước khi cho vào nồi để giải phóng dưỡng chất. Tuyệt đối không vò nát vụn từ trước hoặc nấu quá nhừ vì sẽ làm bốc hơi hết lượng vitamin C. Những ai có cơ địa dễ bị sỏi thận cũng chỉ nên ăn món này ở mức vừa phải, xen kẽ với các loại rau khác trong tuần.