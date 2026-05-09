5 lời khuyên cho những gia đình đang trồng hoa hồng

Hoa hồng được coi là nữ hoàng của các loại hoa, được nhiều người yêu thích, đem trồng trong sân vườn, ban công hoặc những góc nhỏ trước hiên nhà. Loại hoa này có nhiều giống khác nhau với hình dáng, màu sắc khác nhau.

Hoa hồng đẹp nhưng khó chăm sóc. Nếu không biết cách, cây sẽ còi cọc, ít hoa, thậm chí còn bị sâu bệnh. Khi trồng cây hoa hồng, bạn cần chú ý tới 6 điểm dưới đây.

Ánh sáng

Một trong những sai lầm phổ biến khiến hoa hồng không ra hoa chính là đặt cây ở nơi thiếu nắng. Hoa hồng ưa ánh sáng mạnh nên cần để cây ở những nơi có thể tiếp xúc với những ánh nắng ít nhất 6-8 giờ mỗi ngày.

Đặt ở nơi râm mát, thiếu ánh sáng, cây vẫn sẽ phát triển nhưng sẽ yếu, thân vươn dài, lá thưa và rất ít hoa.

Nên ưu tiên đặt hoa hồng ở nơi có thể đón nhiều ánh sáng như ban công, sâng thượng, trước hiên nhà.

Tưới nước đúng cách

Hoa hồng cần tưới nước đầy đủ nhưng không nên tưới quá nhiều. Tưới nước quá thường xuyên, đặc biệt là vào buổi tối khiến đất ẩm, làm nấm bệnh phát triển.

Nên tưới cây vào buổi sáng sớm, khi trời còn mát. Lượng nước tưới chỉ cần vừa đủ để hạn chế đọng nước, làm úng rễ. Ngoài ra, hạn chế tưới nước trực tiếp lên hoa và lá để tránh nguy cơ nấm bệnh phát triển.

Khi trồng hoa hồng, bạn cần chú ý để cây tiếp xúc với đủ ánh sáng, tưới nước với lượng vừa phải.

Chú ý đất trồng và dinh dưỡng

Hoa hồng là loại cây cần nhiều dinh dưỡng để nuôi dưỡng lá và ra hoa liên tục. Đất trồng quá khô cằn, nghèo dinh dưỡng, cây sẽ yếu, không ra hoa. Nên dùng loại đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng.

Bạn có thể bổ sung phân hữu cơ, phân trùn quế hoặc các loại phân chuyên dụng cho cây hoa hồng, cứ 2-3 tuần dùng một lần. Việc bón phân đều đặn giúp cây phát triển mạnh, tác động đến số lượng và chất lượng hoa.

Cắt tỉa thường xuyên

Nhiều người e ngại việc cắt tỉa cây. Tuy nhiên, cần phải tỉa bớt các cành già, cành yếu để chồi mới có không gian phát triển. Việc cắt tỉa còn giúp kích thích cây ra hoa nhiều hơn.

Sau mỗi đợt hoa tàn, bạn cũng cần cắt tỉa các hoa đã héo. Làm như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, lứa hoa mới sẽ chớm nở.

Phòng sâu bệnh

Hoa hồng là loại cây rất dễ bị sâu bệnh, đặc biệt là nấm lá, nhện đỏ, rệp. Nếu không có sự kiểm soát, các loại sâu bệnh này sẽ khiến cây suy yếu. Nên phòng bệnh từ sớm, không nên đợi đến khi cây bị nặng mới xử lý.

Hãy quan sát lá cây, thân cây thường xuyên để sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường. Ngoài ra, cần để cây tiếp xúc với đủ ánh sáng, giữ cho cây thông thoáng, không quá ẩm để phòng bệnh. Ngoài ra, có thể sử dụng các sản phẩm chuyên dụng phù hợp để phòng và trị bệnh.