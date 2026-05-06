5 loại cây phong thủy người giàu rất thích trồng, nhà có 1 cây cũng hút tài lộc

Kim ngân hoa

Kim ngân hoa từ lâu được xem như “lá chắn” phong thủy, giúp xua tan năng lượng xấu và giữ cho không gian sống luôn trong lành, hài hòa.

Ngay từ tên gọi “kim ngân” – tượng trưng cho vàng bạc – loài hoa này đã mang ý nghĩa thịnh vượng, tài lộc dồi dào. Vì vậy, kim ngân hoa rất được các gia đình kinh doanh, buôn bán ưa chuộng. Khi trồng làm giàn leo hoặc quanh hàng rào trước nhà, cây không chỉ tạo vẻ gần gũi mà còn mang ý nghĩa “tiền tài vây quanh”.

Điểm đặc biệt là hoa nở hai màu trắng và vàng, tượng trưng cho sự luân chuyển may mắn và phúc khí. Cây cũng khá dễ trồng, ít sâu bệnh và sinh trưởng bền bỉ quanh năm, không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ.

Kim ngân hoa từ lâu được xem như “lá chắn” phong thủy, giúp xua tan năng lượng xấu và giữ cho không gian sống luôn trong lành, hài hòa.

Phật thủ

Phật thủ là loại cây quen thuộc trong dịp lễ Tết, nhưng nhiều gia đình khá giả còn trồng quanh năm để cầu bình an. Với hình dáng tựa bàn tay Phật dang rộng che chở, cây được tin là mang lại sự an lành, hóa giải điều xui rủi và giữ ổn định cho gia đạo.

Không chỉ có mùi hương dễ chịu, Phật thủ còn thường được dùng trong thờ cúng và trang trí. Người ta tin rằng sự hiện diện của cây giúp tinh thần nhẹ nhõm, giảm lo âu và thu hút năng lượng tích cực.

Cây dễ chăm sóc, có thể trồng trong chậu hoặc ngoài sân vườn, phù hợp với những ai yêu thích sự thanh tịnh và phong thủy tốt.

Cây dễ chăm sóc, có thể trồng trong chậu hoặc ngoài sân vườn, phù hợp với những ai yêu thích sự thanh tịnh và phong thủy tốt.

Thanh hương mộc

Thanh hương mộc không nổi bật bởi vẻ ngoài nhưng lại gây ấn tượng bởi mùi hương dịu nhẹ, đặc biệt vào buổi chiều khi gió thoảng qua. Hương thơm ấy mang lại cảm giác thư thái, giúp xoa dịu căng thẳng sau một ngày dài.

Nhiều gia đình giàu có thường đặt cây ở lối đi, hiên nhà hoặc gần cửa sổ để hương thơm lan tỏa tự nhiên. Không chỉ giúp tinh thần thoải mái, thanh hương mộc còn hỗ trợ lọc không khí, mang lại môi trường sống trong lành hơn.

Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, cân bằng lại cảm xúc sau những áp lực cuộc sống.

Lan hoàng thảo

Lan hoàng thảo không kiêu sa như lan hồ điệp, nhưng lại mang vẻ đẹp mộc mạc và đầy cuốn hút. Loài lan này thường nở rộ vào đầu năm, từng chùm hoa vàng mỏng manh như dải lụa nhẹ nhàng đung đưa trong gió, mềm mại nhưng vẫn toát lên sức sống bền bỉ.

Trong giới chơi lan, nhiều người tin rằng lan hoàng thảo tượng trưng cho may mắn và sự hanh thông. Việc chăm sóc cây cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, giúp người trồng rèn luyện tính tĩnh tâm và bền bỉ – những phẩm chất rất được trân trọng trong cuộc sống.

Cây không cần không gian lớn, chỉ một góc nhỏ ở ban công hay hiên nhà cũng đủ làm dịu đi cái nắng và mang lại cảm giác thư thái cho không gian sống.

Mộc hương

Mộc hương là loài cây vừa có hương thơm vừa mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Mỗi khi vào mùa, hương hoa lan tỏa khắp khu vườn, mang lại cảm giác bình yên, như nhắc nhở con người sống chậm lại và trân trọng những điều giản dị.

Trong phong thủy, mộc hương được xem là biểu tượng của gia đạo êm ấm, vợ chồng hòa thuận và con cháu sum vầy. Vì vậy, nhiều gia đình truyền thống thường trồng cây này như một cách giữ gìn hạnh phúc và sự gắn kết trong mái ấm.

Cây phù hợp với khí hậu Việt Nam, dễ trồng và không đòi hỏi chăm sóc phức tạp. Chỉ cần tưới nước và chăm sóc đều đặn, mộc hương sẽ mang đến cho ngôi nhà một không gian thơm dịu và đầy cảm xúc.