5 loại cây phong thủy được giới nhà giàu trồng ở ban công để tránh thất thoát tiền của

Ban công không chỉ là nơi đón gió, thư giãn mà còn được xem là khu vực lưu thông năng lượng quan trọng của ngôi nhà theo quan niệm phong thủy. Vì vậy, nhiều gia đình chú trọng lựa chọn cây xanh phù hợp để vừa làm đẹp không gian sống, vừa giúp thu hút tài lộc, tạo cảm giác bình an và ổn định cho gia chủ.

Cây chanh vàng

Chanh vàng được nhiều gia đình yêu thích nhờ vẻ ngoài tươi sáng với lá xanh quanh năm và quả vàng nổi bật. Loại cây này mang lại cảm giác sinh khí, tượng trưng cho sự sinh sôi và dòng chảy tài lộc liên tục.

Không chỉ có giá trị thẩm mỹ, chanh vàng còn có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Hương thơm tự nhiên từ lá giúp không gian ban công dễ chịu hơn, đồng thời hỗ trợ hạn chế côn trùng và giảm ẩm, phù hợp với các căn hộ chung cư.

Chanh vàng được nhiều gia đình yêu thích nhờ vẻ ngoài tươi sáng với lá xanh quanh năm và quả vàng nổi bật.

Cây khế

Cây khế có tán lá mềm mại, tạo cảm giác hài hòa và gần gũi. Trong quan niệm Á Đông, khế thường gắn với hình ảnh gia đình sum vầy, đủ đầy và tích tụ phúc khí.

Nhiều gia đình lựa chọn trồng khế ở ban công để tạo sự cân bằng cho không gian sống, đặc biệt trong những căn nhà hiện đại nhiều kính và bê tông. Sự nhẹ nhàng của cây giúp tổng thể ngôi nhà trở nên dịu mắt và thư thái hơn.

Cây trầu bà leo

Trầu bà leo là loại cây quen thuộc tại nhiều ban công hiện đại nhờ sức sống tốt và dễ chăm sóc. Cây có khả năng phát triển theo lan can hoặc khung treo, tạo cảm giác xanh mát và liên tục sinh trưởng.

Theo quan niệm phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự phát triển bền vững, thuận lợi trong công việc và các mối quan hệ. Ngoài ra, cây còn phù hợp với môi trường có nắng nhẹ và độ ẩm cao nên rất được ưa chuộng tại các căn hộ thành phố.

Cây ngọc kỳ lân

Ngọc kỳ lân thường xuất hiện ở những ban công rộng và có nhiều ánh sáng. Cây có thân khỏe, hình dáng cứng cáp, tạo cảm giác vững chãi và bảo vệ.

Nhiều người tin rằng loại cây này giúp ổn định nguồn năng lượng trong nhà, hạn chế những điều không may và mang lại cảm giác an tâm cho gia chủ. Dù không quá phổ biến, ngọc kỳ lân vẫn được nhiều gia đình lựa chọn nhờ vẻ ngoài độc đáo và ý nghĩa phong thủy đặc biệt.

Những loại cây thường xuất hiện ở ban công của các gia đình khá giả không chỉ giúp không gian thêm xanh mát mà còn mang ý nghĩa giữ sinh khí, tạo cảm giác ổn định và hài hòa cho ngôi nhà.

Cây bàng Singapore

Bàng Singapore là loại cây được nhiều gia đình yêu thích nhờ dáng đẹp, lá lớn và vẻ ngoài hiện đại. Chỉ cần đặt một chậu ở ban công cũng đủ giúp không gian trở nên sang trọng và gọn gàng hơn.

Theo quan niệm phong thủy, bàng Singapore tượng trưng cho sự vững vàng, ổn định và phát triển lâu dài. Thân cây đứng thẳng, tán lá cân đối tạo cảm giác chắc chắn, giúp ban công thêm hài hòa và có chiều sâu.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, loại cây này còn dễ chăm sóc, phù hợp với nhiều kiểu nhà phố hay căn hộ chung cư có nhiều ánh sáng tự nhiên.

Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo