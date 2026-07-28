5 điều nhất định phải biết trước khi trồng cây lưỡi hổ trong nhà

Theo Times of India, các chuyên gia về cây cảnh cho rằng trước khi mang một chậu lưỡi hổ về nhà, người trồng nên hiểu rõ đặc tính của loại cây này để tránh những sai lầm phổ biến trong quá trình chăm sóc, đồng thời bảo đảm an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Dưới đây là 5 điều bạn nên biết về cây lưỡi hổ.

1. Đừng tưới quá nhiều nước

Một số loại cây lưỡi hổ.

Lưỡi hổ có nguồn gốc từ những vùng khô hạn ở châu Phi nên có khả năng tích trữ nước trong các lá dày. Vì vậy, cây chịu hạn tốt hơn nhiều so với chịu úng.

Sai lầm phổ biến nhất của người mới trồng là tưới nước quá thường xuyên. Đất luôn ẩm khiến rễ thiếu oxy, dễ bị thối và cuối cùng làm cây chết.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên tưới khi đất đã khô hoàn toàn. Vào mùa đông hoặc khi thời tiết mát, lượng nước cần thiết còn ít hơn nữa. Với lưỡi hổ, tưới thiếu nước thường ít gây hại hơn tưới quá nhiều.

2. Cây chịu được bóng râm nhưng phát triển tốt hơn ở nơi có ánh sáng

Một trong những ưu điểm của lưỡi hổ là vẫn có thể sống trong điều kiện thiếu sáng, vì thế nhiều người đặt cây ở góc phòng, văn phòng hoặc hành lang.

Tuy nhiên, sống được không đồng nghĩa với phát triển tốt. Nếu được đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên gián tiếp, cây sẽ ra lá mới nhanh hơn, màu sắc đẹp hơn và sinh trưởng khỏe mạnh hơn.

Ngược lại, ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp trong thời gian dài có thể làm cháy lá, còn thiếu sáng kéo dài sẽ khiến tốc độ phát triển của cây chậm lại.

3. Chậu và đất trồng cần thoát nước tốt

Mầm cây lưỡi hổ.

Không chỉ cách tưới nước, loại đất và chậu trồng cũng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của lưỡi hổ.

Loại cây này thích giá thể tơi xốp, thoát nước nhanh. Nếu sử dụng đất vườn thông thường hoặc chậu không có lỗ thoát nước, nước sẽ đọng lại quanh rễ và làm tăng nguy cơ thối rễ.

Các chuyên gia khuyên nên sử dụng đất chuyên dùng cho xương rồng hoặc cây mọng nước, đồng thời chọn chậu có lỗ thoát nước để hạn chế tình trạng úng.

4. Cây lưỡi hổ phát triển khá chậm

Nhiều người kỳ vọng cây sẽ nhanh chóng ra nhiều lá mới sau khi mang về nhà. Thực tế, lưỡi hổ là loại có tốc độ sinh trưởng tương đối chậm.

Tốc độ phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ánh sáng, nhiệt độ và chế độ chăm sóc. Vào mùa hè hoặc khi nhận đủ ánh sáng, cây có thể ra lá mới nhanh hơn. Ngược lại, việc cây nhiều tuần hoặc nhiều tháng mới mọc thêm một lá là điều hoàn toàn bình thường và không nhất thiết là dấu hiệu cây đang gặp vấn đề.

5. Cây lưỡi hổ có độc

Cây lưỡi hổ có chứa các hợp chất saponin.

Đây là điều nhiều người không biết trước khi trồng lưỡi hổ trong nhà. Theo các chuyên gia, lá lưỡi hổ chứa các hợp chất saponin. Nếu chó, mèo hoặc con người, đặc biệt là trẻ nhỏ, vô tình nhai hoặc nuốt phải, có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa. Phần lớn các trường hợp chỉ ở mức độ nhẹ, nhưng vẫn cần được theo dõi và xử trí kịp thời nếu triệu chứng kéo dài hoặc nghiêm trọng hơn.

Để phòng tránh nguy cơ này, nên đặt chậu cây ở vị trí ngoài tầm với của trẻ em và vật nuôi, đồng thời hướng dẫn trẻ không bứt hoặc cho lá cây vào miệng. Khi cắt tỉa cây, người trồng cũng nên rửa tay sau khi tiếp xúc với nhựa cây và thu dọn lá rụng để tránh thú cưng ăn phải.

Nguồn: Times of India