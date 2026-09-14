4 tuổi phải ôm chặt túi tiền trong tháng 8 Âm

Tháng 8 Âm lịch mở ra một giai đoạn mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm không ít khoản chi bất ngờ.

Đặc biệt, những quyết định liên quan đến đầu tư, cho vay, mua sắm tài sản giá trị lớn hay đứng ra bảo lãnh cho người khác càng cần cân nhắc. Trong tháng 8 Âm, 4 tuổi dưới đây được khuyên nên “ôm chặt túi tiền”, lấy giữ tài làm trọng, tránh vì một phút nóng vội mà khiến thành quả tích lũy lâu nay bị ảnh hưởng.

Tuổi Tý và tuổi Tỵ: Kiếm được nhưng dễ phát sinh khoản chi ngoài dự kiến

Người tuổi Tý vốn được đánh giá cao về sự nhanh nhạy và khả năng tính toán. Bước sang tháng 8 Âm, công việc của bản mệnh có thể vẫn duy trì nhịp độ khá tốt. Người làm công ăn lương có nguồn thu tương đối ổn định, trong khi người kinh doanh vẫn có khách hàng hoặc đơn hàng đều đặn.

Điểm cần lưu ý lại nằm ở phía chi tiêu. Tháng này, tuổi Tý có thể gặp tình trạng nhiều khoản nhỏ cộng lại thành một khoản lớn. Tiền sửa chữa đồ dùng, đi lại, gặp gỡ, hiếu hỷ hay hỗ trợ người thân đều có khả năng xuất hiện gần nhau.

Nếu không lập kế hoạch từ đầu tháng, tuổi Tý rất dễ rơi vào cảm giác “không mua gì lớn mà tiền vẫn hết”. Bởi vậy, trước mỗi khoản chi không thiết yếu, bản mệnh nên tự hỏi món đồ đó thực sự cần thiết hay chỉ là quyết định nhất thời.

Đặc biệt, tuổi Tý nên thận trọng khi có người đề nghị góp vốn hoặc giới thiệu một cơ hội kiếm tiền quá hấp dẫn. Càng nghe những lời như lợi nhuận nhanh, ít rủi ro, cơ hội hiếm có thì càng cần kiểm chứng kỹ.

Tuổi Tỵ cũng là con giáp cần quản lý dòng tiền chặt chẽ trong tháng 8 Âm. Khác với tuổi Tý dễ mất tiền vì nhiều khoản chi nhỏ, tuổi Tỵ lại có khả năng bị hấp dẫn bởi những kế hoạch lớn.

Một số người có thể muốn mở rộng kinh doanh, nhập thêm hàng, đổi phương tiện, mua tài sản hoặc thử một kênh đầu tư mới. Tham vọng kiếm tiền không xấu, nhưng tháng này không thích hợp để quyết định chỉ dựa trên cảm giác.

Người tuổi Tỵ càng có tiền nhàn rỗi càng nên bình tĩnh. Đừng nhìn thấy người khác kiếm được lợi nhuận rồi lập tức xuống tiền. Giữ lại một khoản dự phòng đủ an toàn đôi khi còn quan trọng hơn việc cố tìm nơi sinh lời cho toàn bộ số tiền đang có.

Tuổi Mùi và tuổi Dậu: Một tuổi dễ cả nể, một tuổi cần tránh quyết định nóng

Trong tháng 8 Âm, tuổi Mùi nên đặc biệt chú ý đến những khoản tiền liên quan đến các mối quan hệ. Bản mệnh vốn sống tình cảm, khi người thân hoặc bạn bè cần giúp đỡ thường khó từ chối. Chính sự nhiệt tình này đôi khi khiến tuổi Mùi tự đặt mình vào tình thế khó xử.

Nếu có người hỏi vay một khoản lớn, hãy cân nhắc khả năng tài chính của chính mình trước. Đừng sử dụng tiền dành cho sinh hoạt, quỹ dự phòng hoặc kế hoạch quan trọng của gia đình chỉ vì ngại nói lời từ chối.

Tuổi Mùi cũng không nên tùy tiện đứng tên, bảo lãnh hoặc tham gia một giao dịch mà bản thân chưa hiểu rõ. Chuyện tiền bạc càng liên quan đến người quen càng cần minh bạch ngay từ đầu. Sự rõ ràng không làm mất tình cảm, ngược lại còn giúp hạn chế tranh cãi về sau.

Với người kinh doanh tuổi Mùi, tháng này nên ưu tiên dòng tiền thực tế. Đơn hàng nhiều chưa chắc đồng nghĩa lợi nhuận cao nếu tiền hàng bị khách nợ hoặc chi phí vận hành tăng mạnh. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn doanh số, hãy kiểm tra kỹ tiền thực thu và các khoản phải trả.

Tuổi Dậu lại cần đề phòng một kiểu hao tài khác: quyết định quá nhanh khi tin rằng mình đã nắm chắc cơ hội.

Bản mệnh có thể nhìn thấy một món hàng giá tốt, một cơ hội kinh doanh hoặc khoản đầu tư tưởng như rất có triển vọng. Tuy nhiên, tháng 8 Âm càng là lúc cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi xuống tiền.

Trong mua sắm, tuổi Dậu cũng nên tránh tâm lý “mua trước rồi tính sau”. Những chương trình giảm giá, ưu đãi có thời hạn hay lời mời chào hấp dẫn rất dễ kích thích quyết định chi tiêu. Món đồ giảm 50% vẫn là một khoản mất đi nếu bạn vốn không cần đến nó.

Tháng 8 Âm muốn giữ được tiền: 4 con giáp càng bình tĩnh càng có lợi

Điểm chung của Tý, Tỵ, Mùi và Dậu trong tháng 8 Âm không phải là không có tài lộc. Trái lại, nhiều người vẫn kiếm được tiền, thậm chí có người còn xuất hiện cơ hội tăng thu nhập. Điều đáng quan tâm là khả năng giữ tiền có thể khó hơn khả năng kiếm tiền.

Bởi vậy, đây là thời điểm nên áp dụng nguyên tắc “tiền về chia trước”. Ngay khi nhận thu nhập, hãy dành riêng một phần cho tiết kiệm và quỹ dự phòng, sau đó mới tính đến các khoản chi khác.

Với những quyết định tài chính lớn, đừng xuống tiền ngay trong lần đầu nghe đề nghị. Hãy cho bản thân thêm thời gian kiểm tra thông tin, tính toán tình huống xấu nhất và xác định liệu mất khoản tiền đó có ảnh hưởng đến cuộc sống hay không.

Tháng 8 Âm cũng không phải thời điểm để 4 con giáp này chạy theo tâm lý làm giàu thật nhanh. Có những giai đoạn kiếm thêm được một khoản tiền là may mắn, nhưng cũng có thời điểm giữ được số tiền mình đang có đã là một dạng tài lộc.

Đặc biệt với những người đã có gia đình hoặc đang gánh nhiều trách nhiệm tài chính, việc duy trì một khoản dự phòng càng quan trọng. Đừng để toàn bộ tiền nhàn rỗi nằm trong những khoản đầu tư khó rút hoặc giao cho người khác quản lý mà bản thân không nắm rõ.

Nếu biết tiết chế ham muốn mua sắm, không cả nể chuyện vay mượn và tránh đầu tư theo cảm xúc, Tý, Tỵ, Mùi và Dậu hoàn toàn có thể đi qua tháng 8 Âm một cách nhẹ nhàng. Khi giữ được nền tài chính ổn định, cơ hội tốt xuất hiện sau đó cũng dễ nắm bắt hơn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.