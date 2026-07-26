4 thực phẩm nên ăn cùng trứng vào bữa sáng, đơn giản mà cực tốt với sức khỏe
26/07/2026 15:53 GMT +7
Trứng là "vua" của bữa sáng nhờ hàm lượng protein dồi dào. Thế nhưng, nếu chỉ ăn trứng đơn thuần thì bạn đã bỏ lỡ nửa giá trị dinh dưỡng. Kết hợp trứng với 4 thực phẩm này sẽ giúp cơ thể nạp năng lượng bền vững và bảo vệ sức khỏe vượt trội.
Vì sao trứng là lựa chọn hàng đầu cho bữa sáng?
Trứng từ lâu đã được xem là thực phẩm vàng nhờ chứa trọn vẹn 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Một quả trứng trung bình mang lại khoảng 6–7g protein chất lượng cao, giúp duy trì khối cơ và tạo cảm giác no lâu hơn hẳn các bữa sáng nhiều tinh bột.
Đặc biệt, lòng đỏ trứng rất giàu choline – chất dinh dưỡng vàng cho não bộ và hệ thần kinh, giúp tăng khả năng tập trung và cải thiện trí nhớ.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng trên VeryWellHealth, giá trị của bữa sáng sẽ "thăng hạng" gấp nhiều lần nếu bạn kết hợp trứng cùng 4 thực phẩm dưới đây:
1. Yến mạch: Hạ cholesterol, giữ dáng hiệu quả
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Lợi ích: Yến mạch chứa dồi dào chất xơ hòa tan beta-glucan – thành phần đã được chứng minh có khả năng giảm cholesterol "xấu" (LDL) và bảo vệ tim mạch.
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Tác dụng khi đi cùng trứng: Protein từ trứng kết hợp với carbohydrate phức hợp của yến mạch giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giữ đường huyết ổn định và kiểm soát cân nặng cực tốt.
2. Quả bơ: "Chìa khóa" giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn vitamin
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Lợi ích: Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn lành mạnh cùng lượng lớn vitamin E, C, K và kali.
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Tác dụng khi đi cùng trứng: Chất béo tốt trong quả bơ đóng vai trò như dung môi, giúp cơ thể hấp thu tối đa các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K) có sẵn trong trứng. Bộ đôi bánh mì nguyên cám kẹp trứng bơ là gợi ý hoàn hảo cho buổi sáng bận rộn.
3. Rau chân vịt (Cải bó xôi): "Liều thuốc bổ" cho mắt và não
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Lợi ích: Rau chân vịt chứa nhiều lutein và zeaxanthin – hai chất chống oxy hóa bảo vệ thị lực hàng đầu.
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Tác dụng khi đi cùng trứng: Lòng đỏ trứng giúp tăng cường khả năng hấp thụ lutein từ rau xanh vào cơ thể cao hơn hẳn so với việc bạn ăn rau đơn thuần.
4. Táo và bơ hạnh nhân: Năng lượng bền vững cả buổi sáng
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Lợi ích: Táo mang lại chất xơ và vị ngọt tự nhiên, trong khi bơ hạnh nhân bổ sung chất béo lành mạnh và protein thực vật.
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Tác dụng khi đi cùng trứng: Tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa Protein – Chất béo tốt – Tinh bột lành mạnh, giúp bạn duy trì sự tỉnh táo nhiều giờ liền mà không lo đói vặt giữa buổi.
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