4 nhóm người đại kỵ ăn thịt gà: Nhiều người không biết vẫn ăn mỗi ngày

Thịt gà là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Đây là nguồn cung cấp protein, vitamin nhóm B và khoáng chất khá tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn thịt gà thường xuyên hoặc ăn quá nhiều. Có những nhóm người nếu lạm dụng món ăn này có thể khiến sức khỏe bị ảnh hưởng mà nhiều người vẫn chủ quan không biết.

Người bị mỡ máu cao, tim mạch

Nhiều người cho rằng thịt gà hoàn toàn lành mạnh nên ăn bao nhiêu cũng được. Thực tế, nếu ăn nhiều phần da gà hoặc các món gà chiên rán, lượng chất béo bão hòa và cholesterol nạp vào cơ thể sẽ tăng cao.

Đặc biệt trong da gà chứa khá nhiều mỡ. Gà rán nhiều dầu dễ làm tăng cholesterol xấu, nên nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Với những người có bệnh tim mạch, cao huyết áp, mỡ máu cao nên hạn chế ăn thịt gà và nên bỏ da khi ăn. Đồng thời, nếu có ăn chỉ ưu tiên gà luộc, hấp không ăn quá nhiều trong tuần

Người bị gout hoặc axit uric cao

Thịt gà chứa purin — chất khi chuyển hóa sẽ tạo ra axit uric trong cơ thể. Với người bị gout, ăn quá nhiều thịt gà có thể khiến: Axit uric tăng cao, khớp sưng đau dữ dội và dễ tái phát cơn gout cấp

Đặc biệt các món như lẩu gà, gà hầm đậm đặc, nội tạng gà càng làm tình trạng bệnh nặng hơn nếu ăn thường xuyên. Người bị gout không cần kiêng tuyệt đối nhưng nên ăn lượng vừa phải và tránh ăn liên tục nhiều ngày.

Người đang bị cảm sốt, viêm nhiễm

Theo quan niệm Đông y, thịt gà có tính ấm. Một số trường hợp cơ thể đang sốt nóng, viêm nhiễm hoặc ho có đờm nhiều nếu ăn quá nhiều thịt gà có thể khiến cơ thể khó chịu hơn.

Ngoài ra, các món gà chiên cay nóng còn dễ: Gây đầy bụng, khó tiêu, làm cơ thể nóng trong. Người đang mệt, sốt hoặc viêm họng nên ăn thanh đạm, uống nhiều nước và hạn chế đồ nhiều dầu mỡ thay vì ăn thịt gà liên tục.

Người có hệ tiêu hóa kém

Người già, người bị viêm dạ dày hoặc tiêu hóa yếu nếu ăn quá nhiều thịt gà, nhất là phần da và thịt dai, có thể gặp tình trạng: Đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng. Đặc biệt vào buổi tối, ăn nhiều thịt gà còn khiến dạ dày phải làm việc nặng hơn, ảnh hưởng giấc ngủ.

Nhóm người này nên: Ăn lượng vừa phải, chọn phần thịt mềm, chế biến đơn giản như luộc hoặc nấu cháo

Ăn Thịt Gà Thế Nào Cho Hợp Lý?

Thịt gà vẫn là thực phẩm tốt nếu biết ăn đúng cách. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng: Không nên ăn quá nhiều trong thời gian dài. Hạn chế da gà và đồ chiên rán. Kết hợp thêm rau xanh, trái cây. Đa dạng nguồn đạm từ cá, trứng, đậu phụ. Một chế độ ăn cân bằng mới là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.