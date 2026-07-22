4 loại thịt 'kẻ thù' của dạ dày, âm thầm nuôi tế bào K

Thịt là nguồn cung cấp protein cùng các dưỡng chất không thể thiếu cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại thịt nào cũng tốt; không phải cứ ăn nhiều thịt là có lợi cho sức khỏe.

Trên thực tế, có 4 loại thịt được xếp vào nhóm không có lợi cho dạ dày, ăn nhiều dễ sinh bệnh.

Thịt nướng

Thịt nướng trên than hồng có mùi thơm nức, hương vị hấp dẫn nên được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, thịt được nướng trực tiếp ở nhiệt đổ cao trên 200 độ C, mỡ chảy xuống than sẽ sinh ra khói chứa các chất độc. Trong khói độc này có các chất như Amin heterocyclic (HCA) và Hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). Các phần thịt cháy xém bám muội đen là phần tích tụ HCA và PAH cao nhất. Đây chính là những chất cực kỳ nguy hiểm cho đường tiêu hóa. Khi đi vào dạ dày, các chất này sẽ kích thích và ngấm sâu vào tế bào niêm mạc dạ dày, làm đứt gãy cấu trúc DNA. Khi đó, các gen đột biến ác tính có thể khởi phát.

Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thường xuyên ăn thịt cháy xém sẽ làm tăng đáng kể khả năng làm các khối u ác tính ở dạ dày phát triển.

Nên ưu tiên chế biến thịt theo các cách như luộc, hấp, kho nhạt thay vì nướng hay chiên rán. Đối với thịt nướng, hãy cắt bỏ phần cháy xém trước khi ăn.

Thịt nướng cháy xém là một trong những loại thịt có thể gây hại cho dạ dày.

Thịt chế biến

Các loại thịt chế biến như thịt nguội, xúc xích, giăm bông, lạp xưởng... là thực phẩm tiện lợi, hương vị dễ ăn, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nó chứa nhiều muối, muối nitrit và chất bảo quản. Khi đi vào dạ dày, nitrit sẽ kết hợp với các axit amin trong thực phẩm để tạo thành nitrosamine. Đây là một hợp chất có khả năng làm tổn thương DNA và tàn phá lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm 1 - nhóm chất chắc chắn gây ung thư cho con người. Đặc biệt, việc tiêu thụ các loại thịt đỏ chế biến sẵn như thịt lợn, thịt bò càng làm nguy cơ tăng cao hơn vì thịt đỏ vốn được xếp vào nhóm 2A, nhóm có thể gây ung thư. Thường xuyên ăn các loại thực phẩm này trong thời gian dài có thể làm gia tăng mạnh nguy cơ mắc các loại ung thư liên quan đến hệ tiêu hóa như dạ dày, đại trực tràng.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế tối đa việc ăn các thực phẩm chế biến sẵn, mỗi tháng chỉ ăn 1-2 lần. Với thịt đỏ chưa qua chế biến, mỗi tuần cũng chỉ nên tiêu thụ khoảng 300-500 gram/tuần.

Thịt chiên rán

Các loại thịt chiên rán có hương vị hấp dẫn, được nhiều người yêu thích, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tuy nhiên, chúng chứa nhiều chất béo bão hòa và trans fat - chất béo chuyển hóa. Ngoài ra, việc chiên thịt ngập dầu ở nhiệt độ cao còn làm mất đi các dưỡng chất tự nhiên đồng thời sản sinh ra acrylamide - một hợp chất có khả năng gây độc cho tế bào và gây kích ứng dạ dày.

Thịt chiên rán chứa nhiều chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa không có lợi cho sức khỏe.

Thịt chiên rán có hương vị hấp dẫn nhưng lại khó tiêu hóa. Dạ dày sẽ phải tiến ra một lượng lớn axit và phải co bóp liên tục trong nhiều giờ để tiêu hóa hơn lượng thịt đã nạp vào. Duy trì thói quen ăn nhiều đồ chiên rán có thể dẫn tới tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và làm tăng gánh nặng chuyển hóa.

Ăn nhiều thịt chiên rán dễ gây ra tăng cân, làm rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch, não bộ...



Thịt muối, thịt lên men

Thịt muối, thịt lên men được nhiều người yêu thích nhưng các món này chứa lượng muối cực lớn (để bảo quản thịt trong thời gian dài mà không bị hỏng).

Lượng natri quá cao sẽ lớp màng nhầy bảo vệ bề mặt dạ dày bị bào mòn và yếu dần đi. Khi đó, vi khuẩn Helicobacter pylori (H.pylori) có điều kiện xâm nhập và tàn phá dạ dày.

Bên cạnh đó, nồng độ muối cao kết hợp với hợp chất nitrosamine sinh ra trong quá trình ủ muối sẽ gây ra tình trạng viêm teo niêm mạc dạ dày mãn tính. Về lâu dài, nó có thể diễn tiến và gây ra bệnh ung thư nguy hiểm.

