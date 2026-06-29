4 loại nước uống vào buổi tối tốt cho sức khỏe: An thần, ngủ ngon

Một giấc ngủ ngon không chỉ giúp cơ thể phục hồi năng lượng mà còn tăng cường sức đề kháng, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính. Bên cạnh việc xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh, lựa chọn đồ uống phù hợp vào buổi tối cũng góp phần giúp cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Sữa ấm

Sữa ấm là thức uống quen thuộc giúp nhiều người ngủ ngon hơn. Trong sữa có chứa tryptophan – một axit amin tham gia vào quá trình sản xuất serotonin và melatonin, hai chất có vai trò điều hòa giấc ngủ.

Ngoài ra, sữa còn giàu canxi, protein và vitamin D, giúp xương chắc khỏe và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh.

Cách dùng: Uống khoảng 150–200 ml sữa ấm trước khi đi ngủ từ 30–60 phút. Nên chọn sữa ít đường hoặc không đường để tránh nạp quá nhiều năng lượng vào buổi tối.

Trà hoa cúc

Trà hoa cúc từ lâu đã được biết đến như một thức uống giúp thư giãn tinh thần. Một số hợp chất tự nhiên trong hoa cúc có thể tạo cảm giác dễ chịu, giảm căng thẳng và hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Không chỉ vậy, trà hoa cúc còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch.

Lưu ý: Không nên pha quá đặc.Người dị ứng với các loài thực vật thuộc họ cúc nên thận trọng khi sử dụng.

Nước mật ong ấm

Một cốc nước ấm pha với một lượng nhỏ mật ong có thể giúp cơ thể thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mật ong cung cấp một lượng carbohydrate tự nhiên vừa phải, góp phần duy trì năng lượng ổn định trong đêm. Đồng thời, thức uống này còn giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ tiêu hóa.

Cách pha: 200 ml nước ấm khoảng 40–50°C.Thêm 1 thìa cà phê mật ong, khuấy đều và uống trước khi ngủ khoảng 30 phút. Không nên pha mật ong với nước quá nóng vì có thể làm giảm một số thành phần có lợi.

Nước ấm

Đôi khi, thức uống tốt nhất lại chính là một cốc nước ấm đơn giản. Uống một lượng vừa phải nước ấm vào buổi tối giúp cơ thể duy trì đủ nước, hỗ trợ tuần hoàn máu và tạo cảm giác thư giãn. Nước ấm cũng có thể giúp làm dịu cơ thể sau khi tắm hoặc sau một ngày vận động.