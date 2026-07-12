4 kiểu người nên tránh ăn tôm
12/07/2026 17:33 GMT +7
Những người dưới đây không nên ăn tôm kẻo rước thêm bệnh vào người.
Tôm là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp lượng lớn protein chất lượng cao, canxi, kẽm, selen và nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích hợp để ăn tôm. Với một số đối tượng, việc ăn quá nhiều hoặc ăn không đúng cách có thể khiến tình trạng sức khỏe trở nên nghiêm trọng hơn.
1. Người bị dị ứng hải sản
Đây là nhóm đối tượng cần tránh ăn tôm hàng đầu. Dị ứng tôm là một trong những dạng dị ứng thực phẩm phổ biến và có thể xuất hiện ở cả trẻ em lẫn người lớn.
Sau khi ăn tôm, người bị dị ứng có thể gặp các triệu chứng như: Nổi mề đay, phát ban. Ngứa môi, lưỡi hoặc cổ họng. Đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Khó thở, khò khè. Trường hợp nặng có thể xảy ra sốc phản vệ, đe dọa tính mạng.
Nếu từng có tiền sử dị ứng với tôm hoặc các loại giáp xác như cua, ghẹ, tôm hùm, người bệnh nên tránh sử dụng và mang theo thuốc theo chỉ định của bác sĩ nếu cần.
2. Người mắc bệnh thận cần kiểm soát lượng đạm
Tôm chứa hàm lượng protein khá cao. Với người bị bệnh thận mạn, đặc biệt khi chức năng thận suy giảm, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu đạm có thể làm tăng gánh nặng cho thận.
Ngoài ra, tùy từng giai đoạn bệnh, người bệnh còn có thể phải kiểm soát lượng natri, kali hoặc phốt pho trong khẩu phần ăn. Vì vậy, việc ăn tôm cần được điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, thay vì tự ý ăn với số lượng lớn.
3. Người bị gout hoặc tăng axit uric máu
Người mắc bệnh gout không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn tôm, nhưng nên ăn với lượng vừa phải vì tôm có chứa purin ở mức trung bình. Khi purin được chuyển hóa sẽ tạo ra axit uric. Nếu tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu purin trong thời gian ngắn, nguy cơ khởi phát cơn gout cấp có thể tăng lên ở những người nhạy cảm.
Để kiểm soát bệnh tốt hơn, người bị gout nên: Ăn tôm với lượng hợp lý.Hạn chế rượu bia. Uống đủ nước. Duy trì cân nặng hợp lý. Tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.
4. Người có cholesterol máu cao hoặc bệnh tim mạch
Tôm có hàm lượng cholesterol tương đối cao nhưng đồng thời cũng ít chất béo bão hòa. Nhiều nghiên cứu cho thấy cholesterol trong thực phẩm không phải lúc nào cũng làm tăng cholesterol máu ở mọi người. Tuy nhiên, với người đang mắc rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch, việc ăn quá nhiều tôm, đặc biệt là các món chiên, rang bơ, sốt nhiều dầu mỡ, có thể khiến chế độ ăn mất cân đối.
Nhóm đối tượng này nên: Ăn lượng vừa phải. Ưu tiên tôm hấp hoặc luộc. Hạn chế các món chế biến nhiều dầu, bơ và muối. Kết hợp nhiều rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt.
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