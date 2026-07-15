4 kiểu người không nên ăn thịt gà

Thịt gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều protein chất lượng cao, vitamin nhóm B, sắt, kẽm và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây cũng là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn thịt gà. Trong một số trường hợp, việc ăn thịt gà có thể khiến tình trạng sức khỏe trở nên nghiêm trọng hơn.

1. Người đang bị thủy đậu hoặc mắc các bệnh ngoài da gây ngứa

Theo quan niệm y học cổ truyền, thịt gà có tính ôn, có thể làm tăng cảm giác ngứa ở những người đang mắc bệnh thủy đậu, viêm da, chàm, mề đay hoặc các bệnh ngoài da có tổn thương.

Mặc dù chưa có nhiều bằng chứng khoa học khẳng định thịt gà làm bệnh nặng hơn, nhưng nếu sau khi ăn người bệnh nhận thấy tình trạng ngứa, khó chịu hoặc nổi mẩn tăng lên thì nên tạm thời tránh ăn cho đến khi da hồi phục hoàn toàn.

2. Người vừa mới phẫu thuật hoặc có vết thương chưa lành

Sau phẫu thuật hoặc khi đang có vết thương hở, chế độ dinh dưỡng rất quan trọng để hỗ trợ quá trình hồi phục. Một số người sau khi ăn thịt gà có thể cảm thấy vết thương ngứa nhiều hơn trong giai đoạn lên da non.

Do đó, nếu bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo hạn chế thịt gà trong thời gian đầu sau phẫu thuật, người bệnh nên tuân thủ hướng dẫn. Thay vào đó có thể lựa chọn các nguồn protein khác như cá, thịt nạc hoặc trứng nếu phù hợp với tình trạng sức khỏe.

3. Người bị bệnh gout

Thịt gà chứa lượng purin ở mức trung bình. Khi purin được chuyển hóa sẽ tạo thành axit uric trong cơ thể. Đối với người mắc bệnh gout, đặc biệt đang trong cơn gout cấp, việc tiêu thụ quá nhiều thịt gà, nhất là da gà, nội tạng gà hoặc nước dùng ninh đậm đặc, có thể góp phần làm tăng nồng độ axit uric.

Người bị gout không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn thịt gà, nhưng nên ăn với lượng vừa phải, ưu tiên phần thịt nạc, bỏ da và tham khảo chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ.

4. Người bị dị ứng với thịt gà

Dị ứng thịt gà tuy không phổ biến nhưng vẫn có thể xảy ra. Sau khi ăn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như nổi mề đay, ngứa, sưng môi, đau bụng, tiêu chảy, khó thở hoặc thậm chí sốc phản vệ.

Nếu từng có tiền sử dị ứng với thịt gà hoặc các sản phẩm từ gà, người bệnh cần tuyệt đối tránh sử dụng và đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng.

Ăn thịt gà thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của thịt gà, bạn nên:

Chọn thịt gà tươi, có nguồn gốc rõ ràng.Nấu chín kỹ để hạn chế nguy cơ nhiễm vi khuẩn như Salmonella hoặc Campylobacter.Hạn chế ăn da gà nếu đang cần kiểm soát lượng chất béo bão hòa.Kết hợp thịt gà với nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt để cân bằng dinh dưỡng.Không nên ăn quá nhiều trong một bữa mà cần đa dạng nguồn đạm từ cá, tôm, trứng, đậu và các loại hạt.