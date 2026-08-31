350 vận động viên tranh tài tại giải chạy "Về mùa vàng Tam Than" chào mừng Tết Độc lập
31/08/2026 15:48 GMT +7
Nằm trong khuôn khổ chương trình Tết Độc lập năm 2026 tại xã Than Uyên (Lai Châu), giải chạy "Về mùa vàng Tam Than" diễn ra sáng nay (31/8) thu hút 350 vận động viên tham gia tranh tài. Đây là một trong những điểm nhấn ấn tượng trong chuỗi hoạt động chào mừng Tết Độc lập trên địa bàn xã.
Giải chạy "Về mùa vàng Tam Than" chào mừng Tết Độc lập, quy tụ 350 vận động viên
Giải chạy "Về mùa vàng Tam Than" thu hút 350 vận động viên là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang cùng nhân dân và các chân chạy đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ trong tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 2 cự ly: 5km và 8,8km.
Ban Tổ chức đã khéo léo thiết kế các cung đường chạy đắm mình giữa không gian đặc trưng của Than Uyên. Các vận động viên ở cự ly 5km (nội dung cá nhân nam, nữ) xuất phát từ sân vận động xã Than Uyên, lướt qua các tuyến đường trung tâm, đập tràn hồ Than Uyên, đồi thông mát rượi rồi cán đích tại điểm xuất phát.
Trong khi đó, ở cự ly 8,8km (nội dung mở rộng, thi đấu cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, đồng đội nữ) các vận động viên được trải nghiệm cung đường khá thú vị, qua Quốc lộ 32, cổng bản Én Luông, đâm xuyên qua đường nội đồng cánh đồng Mường Than rực rỡ mùa lúa chín và về đích tại điểm view Hua Than.
Lộ trình thi đấu đòi hỏi các vận động viên phải vượt qua áp lực thời gian (tối đa 50 phút cho cự ly 5km và 1 giờ 30 phút cho cự ly 8,8km) cùng sự giám sát nghiêm ngặt về quy chuẩn đường chạy.
Khép lại những bước chạy bứt phá, Ban Tổ chức đã trao 38 giải nhất, nhì, đồng hạng ba cùng cờ, tiền thưởng, huy chương cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.
Giải chạy không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", mà còn là cơ hội vàng để Than Uyên quảng bá hình ảnh thiên nhiên thơ mộng, nét đẹp văn hóa và con người nồng hậu đến đông đảo du khách trong dịp Tết Độc lập.
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