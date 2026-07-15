30 ngàn và món canh trứng vịt lộn nấu lá hẹ ông ăn bà khen

Món canh trứng vịt lộn nấu lá hẹ có từ xa xưa

Có những món ăn khiến người ta nhớ bởi hương vị, và cả gắn với quan niệm bồi bổ sức khỏe được truyền từ đời này sang đời khác. Món canh trứng vịt lộn nấu lá hẹ là một trong số đó, đã lưu truyền trong dân gian từ xa xưa, được coi là món ăn "giữ lửa" gia đình.

Trong dân gian, lá hẹ còn được gọi là "khởi dương thảo", là loại rau có công dụng làm ấm cơ thể, tăng cường sinh lực. Khi kết hợp với trứng vịt lộn, nấm hương và gừng, món ăn trở nên đậm đà, thơm ngọt, rất thích hợp dùng nóng vào những ngày mưa hoặc khi cơ thể mệt mỏi, cần phục hồi sức khỏe.

Theo Đông y, trứng vịt lộn kết hợp với lá hẹ và gừng tạo nên món ăn thơm ngon, giàu dưỡng chất. Nhưng để phát huy lợi ích sức khỏe và ăn đúng cách, người dùng cũng cần lưu ý những khuyến cáo từ chuyên gia dinh dưỡng.

Nhưng, trứng vịt lộn nấu lá hẹ có thật sự "thần kỳ" như nhiều người vẫn truyền tai nhau?

Nguyên liệu cho món canh trứng vịt lộn thơm ngon, bổ dưỡng ông ăn, bà khen. Ảnh CG

Trứng vịt lộn dinh dưỡng cao nhưng không lạm dụng

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), trứng vịt lộn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong một quả trứng vịt lộn có chứa lượng đáng kể protein chất lượng tốt, chất béo, vitamin A, vitamin nhóm B, sắt, canxi, phốt pho cùng nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể - rất phù hợp với người cần phục hồi sau ốm, người lao động nặng. người có nhu cầu bổ sung năng lượng.

Nhưng trứng vịt lộn chứa khá nhiều cholesterol và năng lượng. Do đó, người trưởng thành khỏe mạnh cũng không nên ăn nhiều. Người mắc rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc gout... nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.

Không nên xem trứng vịt lộn như một "thần dược" giúp tăng cường sinh lực tức thì. Giá trị lớn nhất của món ăn vẫn nằm ở khả năng cung cấp nguồn dinh dưỡng phong phú, hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh khi sử dụng hợp lý.

Trứng vịt lộn rất giàu dinh dưỡng. Ảnh internet

Lá hẹ - rau gia vị giàu hoạt chất có lợi

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lá hẹ là rau gia vị quen thuộc, chứa nhiều vitamin C, A, chất xơ, canxi, kali và các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên.

Trong y học cổ truyền, lá hẹ tính ấm, dùng hỗ trợ làm ấm cơ thể, kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác lạnh bụng... Lá hẹ thường kết hợp với các món ăn giàu đạm như trứng vịt lộn, hải sản.

Ngoài ra, gừng tươi cũng tạo vị thơm, giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác ngấy khi ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Bí mật để món canh trứng vịt lộn nấu lá hẹ thơm ngon, không tanh

Sự kết hợp giữa trứng vịt lộn, lá hẹ, nấm hương và gừng tạo nên món canh vừa thơm ngon vừa cân bằng hương vị. Đây cũng là món ăn được nhiều gia đình lựa chọn như một món bồi bổ cuối tuần. Sau đây là cách chế biến món canh trứng vịt lộn nấu lá hẹ bổ dưỡng.

Nguyên liệu cho món canh trứng vịt lộn nấu lá hẹ

Nguyên liệu cho món canh này rất rẻ, chỉ khoảng 30 ngàn đồng là mua đủ trứng vịt lộn, nấm hương, lá hẹ, gừng. Để nấu món canh cho 2-3 người ăn, cần chuẩn bị:

2-4 quả trứng vịt lộn.

1 bó lá hẹ tươi, 5-6 tai nấm hương, vài lát gừng tươi.

Gia vị: muối, hạt nêm, nước mắm, tiêu. Nước dùng hoặc nước lọc.

Thành phẩm trứng vịt lộn nấu lá hẹ thơm ngon bổ dưỡng. Ảnh CG

Cách chế biến trứng vịt lộn nấu lá hẹ thơm ngon

Nấm hương ngâm mềm, rửa sạch rồi cho vào nồi nước đun khoảng 10 phút để tiết ra vị ngọt tự nhiên.

Khi nước dùng đã thơm, nhẹ nhàng cho trứng vịt lộn đã luộc chín, bóc vỏ vào nồi.

Cho tiếp vài lát gừng thái chỉ để tăng hương thơm và giúp món ăn ấm bụng.

Nêm nếm gia vị vừa ăn.

Trước khi bắc xuống cho lá hẹ cắt khúc vào, đảo nhẹ rồi tắt bếp. Như thế, sẽ giúp lá hẹ giữ được màu xanh và hương thơm đặc trưng.

Khi ăn rắc thêm chút tiêu xay càng thêm thơm ngon.

Thành phẩm trứng vịt lộn nấu lá hẹ

Món canh trứng vịt lộn nấu lá hẹ thơm ngọt, thích hợp dùng nóng.

Bát canh nước dùng trong, vị ngọt thanh từ nấm hương, thơm mùi gừng, lá hẹ xanh mướt và quả trứng vịt lộn béo bùi.

Khi ăn nóng, vị ngọt của nước dùng hòa quyện với vị béo của trứng, hương thơm nhẹ của lá hẹ và chút cay ấm từ gừng tạo cảm giác dễ chịu - nhất là những ngày thời tiết se lạnh, hoặc sau khi cơ thể làm việc mệt mỏi.

Món canh trứng vịt lộn nấu lá hẹ không phải là "bí quyết" giúp cải thiện sinh lực sau một lần ăn. Nếu được chế biến hợp lý và sử dụng điều độ thì đó là món ăn giàu dinh dưỡng, thơm ngon, góp phần bổ sung năng lượng, làm phong phú thêm bữa cơm gia đình. Ăn trứng vịt lộn đúng cách, cùng chế độ ăn cân bằng, lối sống lành mạnh và nghỉ ngơi hợp lý mới là nền tảng bền vững để duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Cách ăn trứng vịt lộn nấu lá hẹ để tốt cho sức khỏe

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, dù trứng vịt lộn là thực phẩm giàu dưỡng chất nhưng không nên ăn quá nhiều trong thời gian ngắn.

Người khỏe mạnh có thể sử dụng khoảng 1-2 quả mỗi tuần, kết hợp đa dạng thực phẩm khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Nên ăn cùng nhiều rau xanh và hạn chế các món nhiều chất béo trong cùng bữa ăn.

Với trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh lý mạn tính, việc sử dụng cần phù hợp với tình trạng sức khỏe và theo tư vấn của nhân viên y tế.