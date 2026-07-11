30 năm đếm thất bại chờ thành công với loài cá sinh ở biển, lớn trong đầm
11/07/2026 21:10 GMT +7
30 năm lăn lộn với loài cá có tập tính đặc biệt sinh sản ngoài biển rồi ngược vào sông, đầm để sống, ông Võ Tuấn Tú đã gây dựng mô hình nuôi cá chình khép kín, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Giữa cù lao Châu Trúc (còn gọi là đầm Trà Ổ, xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai), ông Võ Tuấn Tú (63 tuổi) đã dành gần 30 năm để biến đam mê nuôi cá chình thành một mô hình kinh tế hiệu quả. Loài cá này có tập tính sinh sản đặc biệt khi cá mẹ đẻ trứng ở biển sâu, cá con sau khi nở trôi dạt vào bờ biển, cửa sông và vùng nước ngọt để sinh trưởng.
Hiện tại, ông Tú sở hữu trang trại rộng hơn 10.000m2 với 4 ao đất, duy trì khoảng 10.000 con cá chình bông. Loài cá này cần 2-3 năm để đạt trọng lượng 1,5-3kg. Mỗi năm, ông cung cấp ra thị trường 4-5 tấn chình thương phẩm với giá bán 500.000-600.000 đồng/kg.
Không chỉ dừng lại ở cá thương phẩm, ông Tú còn đầu tư hệ thống bể tuần hoàn để ươm giống, cung ứng 3-4 tấn chình giống ra thị trường mỗi năm. Tổng doanh thu từ mô hình này đạt nhiều tỷ đồng, mang lại lợi nhuận 400-500 triệu đồng mỗi năm.
Ít ai biết rằng, để có được thành quả như ngày hôm nay, ông Tú đã trải qua nhiều năm thất bại. Năm 1997, ông cùng cộng sự tham gia dự án nghiên cứu cá chình tại đầm Trà Ổ, khảo sát nguồn lợi thủy sản. Thời điểm đó, cá chình từng là loài đặc trưng của đầm, đang dần khan hiếm do biến đổi môi trường và khai thác quá mức.
Năm 2000, khi dự án kết thúc, ông Tú quyết định ở lại cù lao để chinh phục loài cá này. Những năm đầu, ông thu gom cá giống tự nhiên về nuôi thử nghiệm, nhưng dịch bệnh, hạn hán và mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề. "Để có được thành công hôm nay, tôi đã nhiều lần thất bại, có năm thiệt hại đến tiền tỷ", ông Tú chia sẻ.
Không nản lòng, ông tìm đến các chuyên gia thủy sản, tham gia nhiều lớp tập huấn để học hỏi kỹ thuật. Từ thực tế nuôi chình, ông dần xây dựng được quy trình nuôi phù hợp với điều kiện đầm Trà Ổ. Bước ngoặt đến vào năm 2010 khi ông thuần dưỡng thành công cá chình trong ao nuôi, từ đó mô hình ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.
Điểm đặc biệt trong mô hình của ông Tú là việc áp dụng công nghệ vi sinh để xử lý môi trường nước và phòng bệnh cho cá. Các chế phẩm sinh học được tạo từ nguyên liệu tự nhiên như mật mía, chuối chín, sữa chua lên men giúp ổn định hệ sinh thái ao nuôi, hạn chế dịch bệnh và giảm chi phí sản xuất.
Ngoài cá chình bông, ông còn nuôi cá chình mun và chủ động nguồn giống thông qua hệ thống ươm nuôi riêng. Nhiều năm qua, ông không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn cung cấp con giống, chia sẻ kỹ thuật cho nhiều hộ dân quanh đầm Trà Ổ, góp phần mở rộng nghề nuôi chình tại địa phương, tạo việc làm cho nhiều lao động.
Năm 2018, ông Tú được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc và nhận bằng khen của Thủ tướng nhờ những đóng góp trong lao động sản xuất. Sản phẩm cá chình của trang trại đạt tiêu chuẩn VietGAP (thực hành, sản xuất nông nghiệp tốt) và OCOP (mỗi xã một sản phẩm) 3 sao.
Tiến sĩ Trần Văn Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, nhận định: "Việc ông Tú thuần dưỡng và nuôi thành công cá chình bông không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn mở ra hướng khai thác, phát triển bền vững nguồn lợi tự nhiên ở đầm Trà Ổ. Đây là loài thủy sản có giá trị cao nhưng đòi hỏi kiểm soát chặt môi trường nước, thức ăn và dịch bệnh".
Cựu Bí thư Đảng ủy xã ở Tuyên Quang nuôi dê đặc sản thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm
Ông Lại Thế Tuyên (SN 1966), nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng chuồng trại nuôi dê Boer, dê Thái đặc sản, mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Với nhu cầu thị trường tăng cao, dê nuôi đến đâu được thương lái đặt mua đến đó, mở ra hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng cho nông dân địa phương.
Nuôi con thân mềm, chân bụng bằng phương pháp lót bạt, anh nông dân tỷ phú thu bộn tiền
Sở hữu rừng keo trị giá hàng tỷ đồng nhưng anh Hân không ngại thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế mới. Người đàn ông này tiếp tục “hái quả ngọt” với việc nuôi ốc bươu bằng phương pháp lót bạt.
Ghép chanh lên gốc bưởi, nuôi dê đặc sản, nông dân Phú Lương (Tuyên Quang) giàu lên trông thấy
Từ diện tích vườn tạp, đất canh tác kém hiệu quả, nhiều hộ dân ở xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang đã mạnh dạn chuyển sang trồng các loại cây ăn quả, nuôi con đặc sản có giá trị kinh tế cao. Những mô hình như chanh tứ thì ghép gốc bưởi, nuôi dê sinh sản, dê vỗ béo hay nuôi dúi đang mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, trở thành hướng đi hiệu quả trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và giảm nghèo bền vững ở địa phương.
Phát hiện một loại hoa thơm nức giúp nông dân Việt thu hàng chục triệu USD/năm, là 'báu vật' trên thế giới
Ít ai ngờ rằng, một loài hoa quen thuộc ở vùng núi phía Bắc Việt Nam lại được xem là "báu vật" trên thị trường quốc tế. Đó là hoa hồi – loại cây gia vị quý hiếm chỉ phát triển tốt ở rất ít quốc gia trên thế giới và đang mang về cho Việt Nam nguồn thu hàng chục triệu USD mỗi năm.