3 nông dân Tuyên Quang được vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới"

Tuyên Quang có 3 nông dân được vinh danh

Ngày 4/9/2026, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký quyết định trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới" năm 2026 và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân tiêu biểu thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong danh sách này, Tuyên Quang có 3 nông dân xuất sắc được vinh danh, gồm ông Hoàng Văn Oanh (phường An Tường), ông Nguyễn Ngọc Sáng (xã Đông Thọ) và bà Lưu Thị Hòa (xã Đồng Văn).

Giám đốc HTX Po Mỷ Lưu Thị Hòa - Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026, thôn Tân Tiến, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: HND Tuyên Quang.

Đây là những hội viên nông dân tiêu biểu được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lựa chọn, giới thiệu dựa trên những thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng khoa học công nghệ và đóng góp cho cộng đồng.

Nông dân Tuyên Quang làm giàu từ thế mạnh nông nghiệp

Ông Hoàng Văn Oanh được biết đến với mô hình chăn nuôi, sản xuất giống và chế biến các sản phẩm từ trâu, bò, dê, trong đó chú trọng phát triển các giống vật nuôi đặc hữu của Tuyên Quang.

Từ chăn nuôi, ông Oanh từng bước xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động.

Nhiều năm, ông Hoàng Văn Oanh đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Năm 2025, ông được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Nguyễn Ngọc Sáng (bên trái) - Giám đốc HTX Sáng Nhung, thôn Đông Thịnh, xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: HND Tuyên Quang.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Sáng là điển hình về phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn.

Trang trại, hợp tác xã do ông điều hành được tổ chức theo hướng hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ chăn nuôi, sản xuất thức ăn, giết mổ, chế biến đến xử lý chất thải.

Các sản phẩm được chú trọng xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, đồng thời mở rộng liên kết sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Mô hình của ông Sáng hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 lao động, đồng thời liên kết với hàng nghìn thành viên, hộ dân và hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.

Đây là hướng phát triển phù hợp với yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, thúc đẩy liên kết chuỗi và từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại.

Nữ nông dân đưa nông sản vùng cao lên môi trường số

Bà Lưu Thị Hòa là một trong những điển hình trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng vùng cao Tuyên Quang như mật ong hoa bạc hà, cây ăn quả, chè Shan tuyết.

Điểm đáng chú ý trong mô hình của bà Hòa là việc mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử vào quảng bá và tiêu thụ nông sản.

Cùng với xây dựng sản phẩm OCOP, bà Hòa chú trọng liên kết với nông dân để hình thành vùng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Hiện bà Hòa liên kết với khoảng 50 hộ nông dân, qua đó góp phần tạo việc làm, mở rộng đầu ra cho nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Lan tỏa những mô hình nông dân sản xuất giỏi ở Tuyên Quang

Việc 3 hội viên nông dân Tuyên Quang được trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới" là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, sáng tạo của nông dân trong phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng kinh tế nông thôn.

Điểm chung ở những nông dân này là tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới phương thức sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ và chú trọng liên kết để nâng cao giá trị nông sản.

Từ chăn nuôi, chế biến nông sản đến phát triển kinh tế tuần hoàn, sản phẩm OCOP và chuyển đổi số, những mô hình này đang góp phần cho thấy hướng chuyển dịch của nông nghiệp Tuyên Quang từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu.

Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, các mô hình còn tạo việc làm, liên kết với nông dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Theo kế hoạch, lễ trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới" năm 2026 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2026, trong khuôn khổ Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam", gắn với các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026) và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.