3 loại thịt người Việt cực mê, xếp vào "đại bổ" nhưng là đồng phạm của mỡ máu, đột quỵ, ung thư

Nhiều người Việt vẫn giữ thói quen ăn uống theo sở thích, bồi bổ vô tội vạ mà không hay rằng rất nhiều cơ quan trong cơ thể phải "chịu trận", chứ không chỉ dạ dày. Y học hiện đại đã chứng minh chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và cholesterol cao là nguyên nhân trực tiếp làm vỡ sự cân bằng lipid, dẫn đến mỡ máu. Từ những mạch máu bị nhiễm mỡ, lòng mạch sẽ hẹp lại, hình thành cục máu đông làm tăng nguy cơ gây đột quỵ não. Nguy hiểm hơn, một số loại thịt thông dụng còn chứa các hợp chất thúc đẩy tế bào ác tính phát triển.

Dưới đây là 3 loại thịt khi ăn nhiều sẽ tở thành "đồng phạm" hàng đầu của mỡ máu, đột quỵ và ung thư:

1. Nội tạng động vật

Nội tạng động vật bao gồm gan lợn, gan bò, thận bò, óc lợn, óc bò luôn là món khoái khẩu trên bàn nhậu và được chuộng để bồi bổ cho người ốm, trẻ em nhờ chứa nhiều vitamin B12, folate cùng nguồn protein dồi dào. Thế nhưng, đây lại là nhóm thực phẩm chứa hàm lượng cholesterol cao kỷ lục, kẻ chủ mưu tàn phá hệ thống mạch máu.

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Nhu cầu khuyến nghị hằng ngày với cholesterol của một người trưởng thành chỉ là 300mg. Tuy nhiên, theo số liệu từ USDA, trong 100g gan có chứa 381mg cholesterol, ở thận bò là 716mg. Kinh hoàng nhất là các món óc động vật vốn được truyền tai là bổ não, khi 100g óc bò chứa tới 2000mg và óc lợn chạm ngưỡng 2400mg cholesterol.

Khi nạp lượng cholesterol vượt mức cho phép này, chỉ số mỡ máu LDL sẽ tăng vọt, đẩy nhanh quá trình xơ cứng động mạch. Các mảng xơ vữa bám dày vào thành mạch làm giảm lưu lượng máu nuôi não. Khi áp lực dòng máu tăng cao hoặc mảng xơ vữa bị bong ra tạo thành cục máu đông gây tắc nghẽn hoàn toàn mạch máu não, cơn đột quỵ não cấp tính sẽ xảy ra, để lại di chứng liệt giường hoặc tử vong. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cảnh báo người có mỡ máu cao, tiểu đường hoặc nguy cơ suy tim bắt buộc phải loại bỏ món ăn này khỏi thực đơn.

2. Thịt lợn nhiều mỡ

Mỡ lợn, mỡ gà hay các phần thịt nhiều mỡ như da động vật, phần ba chỉ bụng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng trong cơ thể. Nhiều người vẫn chuộng dùng mỡ lợn vì cho rằng thơm ngon và bổ hơn dầu thực vật, nhưng đây là thói quen đẩy cơ thể đến gần nghĩa địa.

Thịt lợn mỡ chứa hàm lượng chất béo bão hòa rất cao, loại chất béo khiến gan ngừng đào thải và liên tục sản sinh cholesterol xấu. Lượng mỡ tích tụ trong máu lâu ngày không chỉ gây xơ cứng động mạch, tăng huyết áp, dẫn tới nhồi máu cơ tim và đột quỵ, mà còn tàn phá hệ tiêu hóa.

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Ăn nhiều mỡ động vật gây tăng cân mất kiểm soát, béo phì. Quá trình tiêu hóa một lượng lớn chất béo bão hòa buộc gan phải tiết ra nhiều axit mật hơn, các axit mật này khi xuống đường ruột sẽ bị vi khuẩn biến đổi thành các chất độc hại, gây viêm nhiễm niêm mạc ruột và làm tăng đáng kể rủi ro mắc bệnh ung thư đại trực tràng.

3. Thịt bò, nhất là khi chế biến sẵn

Thịt bò là nguồn protein chất lượng cao, giàu sắt và được xem là thực phẩm thượng hạng giúp bồi bổ cơ thể. Dù vậy, đối với sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch, thịt bò lại ẩn chứa những hiểm họa khôn lường nếu tiêu thụ quá mức.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức xếp thịt đỏ vào Nhóm 2A, nhóm các chất có thể gây ung thư cho con người. Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy, việc ăn thịt bò thường xuyên với số lượng lớn làm tăng đột biến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày và bệnh tiểu đường tuýp 2. Đồng thời, lượng chất béo bão hòa tiềm ẩn trong các thớ thịt bò chính là thủ phạm tàn phá lòng mạch, gây mỡ máu cao và biến chứng đột quỵ não.

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Các chuyên gia khuyến nghị một người trưởng thành khỏe mạnh không nên ăn vượt quá 350g đến 500g thịt đỏ mỗi tuần. Riêng bệnh nhân mỡ máu, nếu ăn thịt bò thì bắt buộc phải chọn phần nạc hoàn toàn và giới hạn nghiêm ngặt dưới 350g mỗi tuần. Cần tuyệt đối tránh các loại thịt bò chế biến sẵn vì chúng chứa nhiều muối và chất bảo quản độc hại, làm tăng huyết áp và đẩy nhanh tiến trình đột quỵ, ung thư.

Theo các chuyên ia y tế, để ngăn ngừa mỡ máu, chặn đứng nguy cơ đột quỵ và phòng chống ung thư, nên kiểm soát lượng và chủ động thay thế thịt bò, nội tạng và thịt lợn mỡ bằng các loại thịt trắng như thịt gà, thịt vịt không da hoặc các loại cá. Cá biển dồi dào axit béo không bão hòa có tác dụng dọn dẹp cholesterol xấu, làm sạch lòng mạch. Bên cạnh đó, việc bổ sung nhiều rau xanh, chất xơ, từ bỏ thuốc lá và duy trì vận động mỗi ngày là tấm lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ mạng sống của chính bạn.





