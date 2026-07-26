3 loại rau có nguy cơ "ngậm" hóa chất cao bậc nhất, cái số 2 nhà nào cũng ăn nhiều

Nhóm rau cải

Các loại rau cải như cải xanh, cải ngọt, cải bẹ hay cải thìa đều có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ khoảng 25-40 ngày. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm cây trồng rất dễ bị sâu tơ, sâu xanh, rệp và bọ nhảy tấn công.

Để bảo vệ năng suất, người trồng có thể phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác. Nếu phun không đúng kỹ thuật hoặc thu hoạch khi chưa đủ thời gian cách ly, rau có nguy cơ còn tồn dư thuốc.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa mọi bó rau cải bán ngoài chợ đều chứa nhiều hóa chất. Những sản phẩm được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc có quy trình kiểm soát nghiêm ngặt vẫn đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm.

Canh rau cải.

Rau muống

Rau muống là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt, nhưng cũng là loại rau được các chuyên gia khuyến cáo nên chọn mua kỹ.

Ngoài nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nếu thu hoạch quá sớm sau khi phun, rau muống còn có thể tích lũy nitrat nếu được bón quá nhiều phân đạm hoặc nhiễm vi sinh nếu trồng ở nguồn nước ô nhiễm.

Vì vậy, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn rau có nguồn gốc rõ ràng, tránh mua những bó rau dập nát hoặc không bảo đảm điều kiện bảo quản.

Cần tây

Cần tây có thân và lá mềm, rất dễ bị sâu bệnh và nấm gây hại trong quá trình sinh trưởng. Do đó, người trồng có thể phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ cây.

Một số chương trình giám sát an toàn thực phẩm tại châu Âu và Mỹ từng ghi nhận cần tây có tỷ lệ phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao hơn một số loại rau khác. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tất cả cần tây trên thị trường đều không an toàn, bởi phần lớn sản phẩm vẫn đạt tiêu chuẩn khi được sản xuất đúng quy trình.

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, người tiêu dùng không thể xác định rau có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật chỉ bằng mắt thường. Những quan niệm như rau quá xanh là nhiều hóa chất, rau có lỗ sâu chắc chắn là rau sạch hay rau càng non càng an toàn đều không có cơ sở khoa học.

Muốn biết chính xác một mẫu rau có tồn dư thuốc hay không phải thông qua xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

5 cách giúp giảm nguy cơ khi ăn rau mỗi ngày

Dù không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ, người tiêu dùng có thể giảm khả năng phơi nhiễm bằng những cách đơn giản:

- Ưu tiên mua rau có nguồn gốc rõ ràng hoặc đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP.

- Chọn rau đúng mùa thay vì trái vụ.

- Rửa rau nhiều lần dưới vòi nước chảy, ngâm nước sạch khoảng 10-15 phút rồi rửa lại.

- Loại bỏ lá già, lá úa, phần gốc bám nhiều đất cát.

- Ăn đa dạng nhiều loại rau thay vì sử dụng một loại liên tục trong thời gian dài.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, rau xanh vẫn là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe. Điều người tiêu dùng cần làm không phải là "né" các loại rau kể trên, mà là lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và sơ chế đúng cách trước khi sử dụng.