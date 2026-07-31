3 loại cây nên trồng ngay bây giờ: Đảm bảo không hối hận!

Khi khu vườn đang ở thời điểm đẹp nhất trong mùa hè, nhiều người chỉ muốn tận hưởng không gian xanh của mình. Tuy nhiên, nếu bỏ qua một vài công việc quan trọng lúc này, cây có thể cho ít hoa hơn và bạn thậm chí sẽ phải tốn kém để thay thế chúng vào cuối mùa.

Để giúp người làm vườn bảo vệ cây và chuẩn bị cho những tháng sắp tới, Paul Parker, chuyên gia làm vườn của J. Parker's(tại Anh), đã chia sẻ những việc quan trọng nên thực hiện khi tháng 8 đến gần. Từ việc trồng cây chuẩn bị cho mùa thu đến cắt bỏ hoa tàn để kéo dài thời gian nở hoa, dưới đây là những công việc bạn không nên bỏ qua.

Có một vài công việc cần được thực hiện lúc này để khu vườn nở rực rỡ vào mùa thu.

3 loại cây nên trồng ngay bây giờ: các loại củ ra hoa vào mùa thu

Paul cho biết: "Lúc này là thời điểm lý tưởng để trồng trước các loại củ ra hoa vào mùa thu. Những giống như hoa bỉ ngạn (nerine), hoa nghệ tây mùa thu (colchicum) và hoa thủy tiên mùa đông (sternbergia) sẽ mang đến những điểm nhấn rực rỡ khi phần lớn khu vườn bắt đầu bước vào giai đoạn tàn."

"Chỉ cần trồng chúng xuống luống hoặc chậu ngay từ bây giờ để cây có đủ thời gian bén rễ và phát triển."

Gieo hạt cho những loài hoa sẽ nở vào năm sau

Paul chia sẻ: "Dù năm sau có vẻ còn rất xa, nhưng giờ là thời điểm hoàn hảo để gieo các loài hoa hai năm như hoa mao địa hoàng (foxglove)."

"Trong năm đầu, cây sẽ phát triển phần lá, sau đó vào mùa xuân và đầu mùa hè năm sau sẽ cho những chùm hoa rất đẹp."

Ông hướng dẫn: "Hãy gieo hạt vào khay. Khi cây con đủ lớn để cầm nắm và tách ra, hãy cấy chúng sang khay hoặc chậu khác để tiếp tục chăm sóc. Nếu bắt đầu ngay từ bây giờ, đến mùa thu cây sẽ sẵn sàng được trồng vào vị trí cố định."

Thường xuyên cắt bỏ hoa đã tàn

Paul cho biết: "Một công việc đơn giản lúc này giúp khu vườn luôn rực rỡ là thường xuyên cắt bỏ những bông hoa đã tàn. Việc này sẽ kích thích cây tạo thêm nụ mới và kéo dài thời gian nở hoa suốt mùa hè."

Ông cho biết các loài như phong lữ (geranium), dạ yến thảo (petunia), hoa cánh bướm (cosmos) và thược dược (dahlia) đều sẽ hưởng lợi nếu được cắt tỉa vài ngày một lần.

Hoa phong lữ cần được cắt tỉa bớt những bông hoa tàn.

Đừng để cây trồng trong chậu bị khô nước

Paul nói: "Tháng 7 thường có thời tiết nóng hơn nên các chậu cây sẽ cần được chăm sóc kỹ hơn. Đất trong chậu khô nhanh hơn nhiều khi trời nóng, vì vậy hãy kiểm tra chúng mỗi ngày."

"Bạn nên tưới thật đẫm vào sáng sớm hoặc chiều tối để nước có đủ thời gian thấm xuống bộ rễ."

Một cách hiệu quả khác để bảo vệ cây trong thời tiết nắng nóng là phủ một lớp mùn hữu cơ lên bề mặt đất nhằm giúp giữ ẩm lâu hơn.

Ông cũng lưu ý: "Nếu khi tưới, bạn thấy nước chảy xuyên qua chậu quá nhanh thì rất có thể đất đã khô cứng. Lúc này, hãy ngâm toàn bộ chậu vào một khay hoặc xô nước để đất hút nước trở lại và cây được cấp ẩm đầy đủ."