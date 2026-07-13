3 loại cá nhiều thịt ít xương, đang vào "mùa vàng" ở chợ

Tháng 7 là thời điểm nhiều loại hải sản bước vào mùa ngon nhất trong năm. Đây cũng là lúc nhiều chợ dân sinh và chợ hải sản xuất hiện những mẻ cá tươi với giá khá "mềm" nhờ nguồn cung dồi dào. Nếu đang băn khoăn nên mua loại cá nào vừa nhiều thịt, ít xương lại dễ chế biến cho cả gia đình, dưới đây là 3 cái tên đáng cân nhắc.

1. Cá bạc má - Thịt béo, thơm, càng vào hè càng ngon

Nhắc đến những loại cá đáng mua trong mùa hè, nhiều người nội trợ sẽ nghĩ ngay đến cá bạc má. Khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 là thời điểm cá bạc má vào vụ. Cá tích lũy nhiều mỡ tự nhiên nên phần thịt trở nên béo, thơm và mềm hơn so với nhiều thời điểm khác trong năm. Chính vì vậy, đây cũng là mùa cá bạc má thường xuất hiện dày đặc tại các chợ truyền thống với mức giá khá dễ chịu.

Cá bạc má có phần thân dày, lượng thịt nhiều, xương dăm không quá nhiều nên khá dễ ăn. Loại cá này đặc biệt phù hợp với các món kho tiêu, kho cà chua, chiên giòn, nướng hoặc hấp gừng. Bên cạnh hương vị thơm ngon, cá bạc má còn là nguồn cung cấp protein, omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Khi chọn mua, bạn nên ưu tiên những con có mắt còn trong, mang đỏ hồng, thân cá săn chắc và lớp da ánh bạc tự nhiên.

2. Cá nục - Giá bình dân nhưng chất lượng không hề bình dân

Nếu muốn tìm một loại cá vừa ngon vừa tiết kiệm, cá nục là lựa chọn khó có thể bỏ qua. Từ cuối xuân đến hết mùa hè là thời điểm cá nục xuất hiện nhiều ngoài khơi. Nhờ nguồn cung dồi dào, giá bán thường khá ổn định, trong khi chất lượng thịt lại được nhiều người đánh giá cao.

Cá nục có phần thịt chắc, thơm, ít xương dăm hơn nhiều loại cá nhỏ khác. Đặc biệt, cá giữ được vị ngọt tự nhiên sau khi chế biến nên rất thích hợp để kho, sốt cà chua, nướng giấy bạc hoặc hấp. Không chỉ vậy, cá nục cũng là một trong những loại cá biển giàu axit béo omega-3, protein và vitamin D, góp phần bổ sung dưỡng chất cho bữa ăn hằng ngày.

Khi đi chợ, nên chọn những con cá có lớp da sáng bóng, thân nguyên vẹn, bụng không bị vỡ và có độ đàn hồi tốt khi dùng tay ấn nhẹ.

3. Cá chim trắng - Ít xương, thịt dày, trẻ nhỏ cũng dễ ăn

Một cái tên khác rất đáng mua trong thời điểm này là cá chim trắng. Cá chim có phần thịt dày, trắng, vị ngọt tự nhiên và tương đối ít xương, vì vậy thường được nhiều gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi lựa chọn. Mùa hè cũng là thời điểm nguồn cá chim khá phong phú. Nếu mua được cá tươi, người nội trợ có thể chế biến thành nhiều món như hấp xì dầu, chiên giòn, nướng muối ớt hay sốt chua ngọt. So với nhiều loại cá biển khác, cá chim có kết cấu thịt săn nhưng vẫn mềm, ít tanh nên khá "dễ tính" trong chế biến.

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Để chọn cá ngon, hãy quan sát phần mắt còn sáng, mang đỏ tươi, thân cá cứng, vảy bám chắc và không có mùi lạ.

Đi chợ mùa này, đừng quên chọn cá theo độ tươi

Dù đang vào mùa ngon, chất lượng cá vẫn phụ thuộc rất lớn vào cách bảo quản và thời gian sau khi đánh bắt. Khi mua cá, nên ưu tiên những con còn tươi với mắt trong, không bị đục; mang có màu đỏ hồng; thân cá săn chắc, không mềm nhũn; da sáng, không trầy xước nhiều và có mùi đặc trưng của cá biển thay vì mùi tanh gắt. Nếu chọn được cá đúng mùa và còn tươi, bạn không chỉ có bữa ăn ngon hơn mà còn tiết kiệm chi phí nhờ mức giá thường dễ chịu hơn so với thời điểm trái vụ.

