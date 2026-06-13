3 loại cá mùa hè không chỉ mát lành, còn giúp bảo vệ tim mạch và phục hồi nhanh thể lực

Nhiều người thường ưu tiên lươn hoặc cá vược trong thực đơn mùa nóng vì cho rằng đây là những loại thực phẩm bổ dưỡng hàng đầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, vẫn còn nhiều loại cá khác vừa dễ chế biến, giá thành hợp lý, lại mang đến giá trị dinh dưỡng không hề thua kém.

Vì sao mùa hè nên ăn cá nhiều hơn thịt đỏ?

Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để điều hòa thân nhiệt. Quá trình đổ mồ hôi liên tục khiến cơ thể mất nước, điện giải và năng lượng nhanh chóng. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, chán ăn hoặc khó ngủ trong mùa hè.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá là nguồn protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa và hấp thu hơn so với nhiều loại thịt đỏ. Đặc biệt, các loại cá giàu omega-3 còn giúp giảm viêm, hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch và tăng cường chức năng miễn dịch.

Chính vì vậy, việc bổ sung cá vào thực đơn từ 2-3 lần mỗi tuần được xem là một trong những cách đơn giản để duy trì sức khỏe trong những tháng nắng nóng.

Cá diếc – Loại cá bình dân nhưng giàu giá trị dinh dưỡng

Trong suy nghĩ của nhiều người, cá diếc chỉ là món ăn dân dã xuất hiện trong những bữa cơm quê. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá đây là một trong những loại cá phù hợp nhất cho mùa hè.

Cá diếc chứa hàm lượng protein chất lượng cao cùng nhiều axit amin thiết yếu giúp cơ thể phục hồi năng lượng. Theo quan niệm Đông y, cá diếc còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, kiện tỳ và giảm cảm giác nặng nề, mệt mỏi trong thời tiết nóng ẩm.

Điểm đáng giá của loại cá này nằm ở phần thịt mềm, ngọt tự nhiên và dễ tiêu hóa. Những món như canh cá diếc nấu rau ngót, rau cải hoặc đậu phụ không chỉ thanh mát mà còn giúp kích thích vị giác trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Đối với người lớn tuổi, người mới ốm dậy hoặc thường xuyên chán ăn, cá diếc là lựa chọn đáng cân nhắc để bổ sung dinh dưỡng mà không gây cảm giác ngấy.

Cá hoàng hoa – “Ngôi sao mới” cho sức khỏe tim mạch

Những năm gần đây, cá hoàng hoa (còn gọi là cá đù vàng) ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ phần thịt chắc, ngọt và ít xương dăm.

Không chỉ hấp dẫn về hương vị, loại cá này còn chứa nhiều omega-3, vitamin nhóm B, vitamin E cùng các khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm và selen.

Trong đó, omega-3 được biết đến với vai trò hỗ trợ giảm viêm, cải thiện tuần hoàn máu và góp phần bảo vệ hệ tim mạch. Selen lại là khoáng chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường khả năng miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do.

Đây là những lợi ích đặc biệt quan trọng trong mùa hè, khi cơ thể thường xuyên chịu áp lực từ nhiệt độ cao và tình trạng mất nước kéo dài.

Một ưu điểm khác là cá hoàng hoa rất dễ chế biến. Dù hấp gừng, kho tiêu hay áp chảo nhẹ, loại cá này vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên mà không có mùi tanh quá mạnh.

Cá hồi – Nguồn dinh dưỡng toàn diện cho cả gia đình

Nếu phải chọn một loại cá hội tụ gần như đầy đủ các dưỡng chất quan trọng, cá hồi chắc chắn là cái tên nằm trong nhóm đầu tiên.

Loại cá này nổi tiếng nhờ hàm lượng omega-3 dồi dào cùng vitamin D, vitamin A, vitamin B12 và protein chất lượng cao. Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch, hỗ trợ hoạt động của não bộ và tăng cường hệ miễn dịch.

Đặc biệt, vitamin D trong cá hồi còn góp phần hỗ trợ hấp thu canxi, giúp duy trì sức khỏe xương khớp – vấn đề ngày càng được nhiều người quan tâm khi tuổi tác tăng lên.

Không chỉ vậy, cá hồi còn rất phù hợp với người cần phục hồi thể lực sau giai đoạn làm việc căng thẳng hoặc mới ốm dậy. Thịt cá mềm, ít xương, dễ chế biến thành nhiều món như áp chảo, nấu cháo, salad hay canh chua.

Nhờ hương vị dễ ăn, cá hồi cũng là lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên cho trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Ăn cá thế nào để tận dụng tối đa lợi ích?

Dù giàu dinh dưỡng đến đâu, giá trị của cá cũng có thể giảm đáng kể nếu chế biến không phù hợp.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên các phương pháp như hấp, luộc, nấu canh hoặc áp chảo ít dầu. Những món chiên ngập dầu hoặc nêm nếm quá mặn có thể làm tăng lượng chất béo không lành mạnh và ảnh hưởng đến lợi ích vốn có của thực phẩm.

Bên cạnh đó, cá nên được kết hợp với rau xanh, trái cây tươi và chế độ uống đủ nước để giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa trong mùa hè.

Đừng bỏ qua những loại cá quen thuộc

Nhiều người vẫn có tâm lý cho rằng thực phẩm càng đắt tiền càng bổ dưỡng. Thực tế, những loại cá quen thuộc như cá diếc hay cá hoàng hoa lại được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú, dễ tiêu hóa và phù hợp với điều kiện khí hậu mùa hè.

Đôi khi, bí quyết để cơ thể khỏe mạnh trong những ngày nắng nóng không nằm ở những món ăn cầu kỳ, mà đơn giản chỉ là một bữa cơm gia đình với bát canh cá nóng hổi, một đĩa cá hấp thơm ngọt và sự cân bằng trong chế độ ăn uống mỗi ngày. Đó mới là nền tảng bền vững giúp cơ thể duy trì năng lượng, tăng sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.