3 cây này có trước nhà quý như vàng như bạc: Đó là những cây nào mà ai cũng muốn trồng?

Nhà có cây trước ngõ không chỉ tạo bóng mát mà còn gửi gắm nhiều mong ước tốt đẹp. Trong kho tàng kinh nghiệm dân gian, có 3 loại cây thường được khuyên trồng trước nhà vì mang ý nghĩa may mắn, đồng thời có giá trị thực tế trong đời sống.

1. Cây lộc vừng – Biểu tượng của tài lộc và sự sung túc

Ngay từ tên gọi, lộc vừng đã tạo cảm giác may mắn. Chữ "lộc" gắn với tài lộc, phúc lộc, còn những chùm hoa đỏ rủ dài được nhiều người xem là biểu tượng của sự phát đạt. Vì vậy, cây lộc vừng từ lâu đã xuất hiện trong nhiều sân vườn, đình chùa và nhà cổ.

Không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, lộc vừng còn là cây bóng mát có tuổi thọ cao. Khi đến mùa nở hoa, những chùm hoa đỏ hoặc hồng rủ xuống tạo nên khung cảnh nổi bật, giúp không gian trước nhà trở nên sinh động hơn. Tán cây tương đối rộng nhưng vẫn dễ tạo dáng nếu được cắt tỉa định kỳ.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, lộc vừng tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và nguồn tài lộc bền vững. Tuy nhiên, để cây phát huy vẻ đẹp, nên lựa chọn vị trí có đủ ánh sáng, tránh trồng quá sát cửa chính hoặc che khuất hoàn toàn mặt tiền ngôi nhà.

Người xưa rất chuộng những loại cây cảnh này, dẫn giã nhưng lại mang nhiều ý nghĩa

2. Cây cau – Gọn gàng, thanh thoát và mang ý nghĩa bình an

Cau là hình ảnh quen thuộc trong nhiều làng quê Việt Nam. Thân cây thẳng, vươn cao, tán lá gọn nên rất thích hợp trồng trước sân mà không làm cản gió hay che khuất ánh sáng tự nhiên. Đây cũng là lý do cây cau được nhiều gia đình lựa chọn suốt nhiều thế hệ.

Ngoài giá trị cảnh quan, cau còn gắn với nhiều nét văn hóa truyền thống. Hình ảnh "trầu cau" tượng trưng cho tình nghĩa, sự gắn kết và hạnh phúc gia đình. Vì thế, cây cau thường được xem là biểu tượng của sự hòa thuận, yên ấm và cuộc sống ổn định.

Trong quan niệm phong thủy, thân cau cao và thông thoáng được cho là giúp không gian phía trước luôn sáng sủa, tạo cảm giác sạch sẽ, thoáng đãng. Dù vậy, đây chỉ là quan niệm dân gian, yếu tố quan trọng vẫn là cách bố trí sân vườn hợp lý, bảo đảm ánh sáng và lưu thông không khí.

3. Cây khế – Vừa cho quả vừa gửi gắm mong ước đủ đầy

Cây khế là một trong những loại cây gắn bó lâu đời với nếp nhà Việt. Khế dễ trồng, tán vừa phải, cho bóng mát và có quả dùng trong nhiều món ăn. Chính giá trị sử dụng cao khiến cây luôn được nhiều gia đình yêu thích.

Trong văn hóa dân gian, cây khế còn gắn với hình ảnh quê hương, sự sum họp và cuộc sống đủ đầy. Một cây khế xanh tốt trước nhà không chỉ tạo điểm nhấn cho khuôn viên mà còn mang ý nghĩa gia đình đông vui, con cháu quây quần.

Tuy nhiên, nếu trồng khế trước nhà cần thường xuyên cắt tỉa cành, dọn quả rụng và giữ vệ sinh khu vực xung quanh để tránh thu hút côn trùng. Một cây khỏe mạnh, được chăm sóc tốt sẽ vừa tạo cảnh quan đẹp vừa mang lại giá trị sử dụng lâu dài.

Trồng cây trước nhà, điều quan trọng không chỉ nằm ở phong thủy

Dù dân gian ví lộc vừng, cau và khế là những loại cây "quý như vàng như bạc", nhưng giá trị lớn nhất của chúng vẫn nằm ở khả năng tạo bóng mát, cải thiện cảnh quan và góp phần xây dựng môi trường sống xanh.

Các chuyên gia cảnh quan cũng khuyến nghị nên ưu tiên những loại cây có bộ rễ phù hợp, không làm ảnh hưởng đến nền móng, không che kín cửa chính và dễ chăm sóc. Việc lựa chọn cây cần dựa trên diện tích sân, hướng nắng và điều kiện khí hậu của từng khu vực.

Quan niệm phong thủy là một phần của văn hóa truyền thống và mang tính tham khảo. Một khuôn viên sạch sẽ, nhiều cây xanh, được bố trí hài hòa vẫn luôn là yếu tố giúp ngôi nhà trở nên dễ chịu, đẹp mắt và đáng sống hơn theo cả góc nhìn khoa học lẫn kinh nghiệm dân gian.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính giải trí tham khảo chiêm nghiệm