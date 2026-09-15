3 cây cảnh lá xanh quả đỏ từ bờ bụi thành bonsai tiền triệu
15/09/2026 19:59 GMT +7
Không ít loài cây vốn mọc hoang ven đường, vách đá nhưng qua bàn tay nghệ nhân đã trở thành những tác phẩm bonsai có giá trị cao. Hải châu, táo gai và kỷ tử nổi bật với lá xanh, quả đỏ, vừa tạo điểm nhấn cho không gian sống vừa được người chơi cây gắn với nhiều ý nghĩa phong thủy.
Nhưng kỳ diệu nhất là khi hoa tàn, quả đậu. Quả hải châu lúc đầu xanh non, rồi chuyển vàng, và khi chín thì đỏ mọng, tròn căng, kết thành từng chùm dày đặc, trĩu trịt như những chuỗi san hô đỏ rực treo trên nền lá xanh thẫm.
Một cây cảnh hải châu bonsai đẹp phải hội tụ đủ "cổ - kỳ - mỹ". Cổ là thân xù xì, hang hốc. Kỳ là dáng thế tự nhiên, có hồn. Mỹ là khi quả chín đỏ rực cả cây, soi bóng xuống chậu gốm sành điệu.
Ngắm một cây hải châu trĩu quả trong nắng sớm, ta thấy được cả một quá trình đấu tranh sinh tồn mãnh liệt, một sức sống bền bỉ đến vô cùng.