3 cây cảnh lá xanh quả đỏ từ bờ bụi thành bonsai tiền triệu

Một cây cảnh hải châu bonsai đẹp phải hội tụ đủ "cổ - kỳ - mỹ".

Nhưng kỳ diệu nhất là khi hoa tàn, quả đậu. Quả hải châu lúc đầu xanh non, rồi chuyển vàng, và khi chín thì đỏ mọng, tròn căng, kết thành từng chùm dày đặc, trĩu trịt như những chuỗi san hô đỏ rực treo trên nền lá xanh thẫm.

Một cây cảnh hải châu bonsai đẹp phải hội tụ đủ "cổ - kỳ - mỹ". Cổ là thân xù xì, hang hốc. Kỳ là dáng thế tự nhiên, có hồn. Mỹ là khi quả chín đỏ rực cả cây, soi bóng xuống chậu gốm sành điệu.

Ngắm một cây hải châu trĩu quả trong nắng sớm, ta thấy được cả một quá trình đấu tranh sinh tồn mãnh liệt, một sức sống bền bỉ đến vô cùng.