2 thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm: Nấu chín vẫn không hết độc, nhiều người vẫn vô tư ăn

Không ít người tin rằng chỉ cần luộc, hấp hay chiên thật kỹ là mọi vi khuẩn và chất độc trong thực phẩm đều sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy - cựu bác sĩ trưởng của các Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam, điều này không đúng với tất cả các loại thực phẩm.

Một số độc tố được hình thành trong quá trình thực phẩm hư hỏng có khả năng chịu nhiệt khá cao. Vì vậy, ngay cả khi đã nấu chín, chúng vẫn có thể tồn tại và gây hại cho cơ thể. Dưới đây là hai loại thực phẩm quen thuộc mà các chuyên gia khuyến cáo không nên tiếc rẻ sử dụng.

Khoai tây mọc mầm hoặc chuyển xanh: Cắt bỏ mầm vẫn chưa chắc an toàn

Khoai tây là nguyên liệu phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, củ khoai rất dễ mọc mầm hoặc xuất hiện những mảng màu xanh trên vỏ.

Đây là dấu hiệu cho thấy hàm lượng glycoalkaloid, chủ yếu là solanine và chaconine, đã tăng lên đáng kể. Đây đều là những hợp chất có độc tính và tương đối bền với nhiệt, nên việc luộc, hấp, chiên hay nướng thông thường không thể loại bỏ hoàn toàn.

Khi ăn phải khoai tây chứa nhiều solanine, người dùng có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy. Trong trường hợp nặng hơn còn có thể xuất hiện đau đầu, chóng mặt, lú lẫn, rối loạn thần kinh và cần được cấp cứu kịp thời.

Nhiều người có thói quen cắt bỏ phần mầm rồi tiếp tục sử dụng phần còn lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, độc tố không chỉ tập trung ở mầm mà còn có thể lan vào phần thịt củ, đặc biệt khi khoai đã mọc nhiều mầm hoặc chuyển xanh rõ rệt.

Vì vậy, nếu khoai tây có nhiều mầm hoặc phần vỏ chuyển xanh trên diện rộng, tốt nhất nên bỏ toàn bộ thay vì cố tận dụng.

Để hạn chế tình trạng này, nên bảo quản khoai ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Đồng thời, không nên để khoai chung với hành tây vì khí ethylene và độ ẩm có thể khiến khoai nhanh mọc mầm hơn.

Khoai tây mọc mầm hoặc chuyển xanh có thể chứa hàm lượng solanine cao, không nên tiếp tục sử dụng.

Mộc nhĩ, nấm tuyết khô bị mốc: Tuyệt đối không cắt bỏ phần mốc để ăn tiếp

Mộc nhĩ và nấm tuyết khô thường được tích trữ lâu ngày trong gia đình. Tuy nhiên, nếu bảo quản ở nơi ẩm hoặc bao bì không kín, chúng rất dễ bị nấm mốc xâm nhập.

Các chuyên gia cho biết, không phải tất cả thực phẩm bị mốc đều sinh ra axit bongkrekic - một loại độc tố cực nguy hiểm do một số vi khuẩn tạo ra trong điều kiện nhất định. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc thực phẩm bị mốc là an toàn.

Mộc nhĩ hoặc nấm tuyết đã bị mốc có thể chứa nhiều loại độc tố vi sinh vật khác nhau. Những độc tố này không phải lúc nào cũng bị phá hủy hoàn toàn khi nấu ở nhiệt độ thông thường.

Nếu phát hiện thực phẩm có các dấu hiệu như xuất hiện nấm mốc, đổi màu, có mùi ôi, mùi chua hoặc bề mặt nhớt bất thường, người dùng nên bỏ toàn bộ. Việc chỉ cắt bỏ phần mốc rồi tiếp tục sử dụng phần còn lại không đảm bảo an toàn.

Để bảo quản tốt hơn, sau khi mở bao bì, nên cho mộc nhĩ hoặc nấm tuyết vào hộp kín hoặc túi zip, có thể kèm gói hút ẩm đạt chuẩn thực phẩm. Thực phẩm cần được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nhưng phải đựng kín.

Ngoài ra, khi sử dụng chỉ nên ngâm lượng vừa đủ cho một bữa ăn và chế biến ngay sau khi nở. Không nên ngâm quá lâu ở nhiệt độ phòng, nhất là trong những ngày thời tiết nóng, vì đây là điều kiện thuận lợi để vi sinh vật phát triển.

Mộc nhĩ hoặc nấm tuyết khô bị mốc cần bỏ hoàn toàn vì có thể chứa độc tố vi sinh vật mà nhiệt độ nấu ăn không loại bỏ được.

Đừng tiếc thực phẩm đã hư hỏng

Theo các chuyên gia, việc tiết kiệm thực phẩm là cần thiết nhưng không nên đánh đổi bằng sức khỏe. Với những thực phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng, mốc hoặc biến chất, cách xử lý an toàn nhất là loại bỏ hoàn toàn.

Việc cố gắng tận dụng bằng cách cắt bỏ phần hỏng hoặc nấu thật kỹ không thể đảm bảo loại bỏ hết các độc tố đã hình thành. Một bữa ăn tiết kiệm trước mắt có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng đến gan, thận và nhiều cơ quan khác, thậm chí phải nhập viện nếu ngộ độc nghiêm trọng.

Chủ động lựa chọn thực phẩm tươi, bảo quản đúng cách và mạnh dạn loại bỏ thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng vẫn là giải pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.