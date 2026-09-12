2 mệnh trồng khế hút tài lộc vào nhà: Cây càng xanh người càng giàu có

Trong quan niệm phong thủy dân gian, cây khế không chỉ là loại cây ăn quả quen thuộc mà còn gắn với hình ảnh phúc lộc, sung túc và cuộc sống đủ đầy. Những chùm khế sai quả, sum suê được nhiều người xem là biểu tượng của việc gia đình có lộc, làm ăn thuận lợi.

Đặc biệt, theo quan niệm ngũ hành, có 2 mệnh được cho là khá phù hợp với cây khế, nếu biết lựa chọn vị trí trồng và chăm sóc đúng cách thì có thể tạo thêm sinh khí, mang ý nghĩa tốt đẹp về tài lộc.

1. Người mệnh Mộc – trồng khế càng xanh tốt càng có lộc

Mộc tượng trưng cho cây cối, sự sinh trưởng và sức sống. Vì vậy, người mệnh Mộc trồng cây xanh trong nhà hoặc khuôn viên được quan niệm là có sự tương hòa về ngũ hành.

Cây khế có đặc điểm tán lá xanh, sinh trưởng mạnh và có khả năng cho nhiều quả. Bởi vậy, người mệnh Mộc có thể lựa chọn cây khế làm cây cảnh – cây ăn quả trong sân vườn.

Theo quan niệm dân gian, một cây khế xanh tốt, nhiều cành, nhiều lộc non và sai quả tượng trưng cho sự phát triển không ngừng. Người mệnh Mộc trồng khế với mong muốn công việc ngày càng thuận lợi, gia đình thêm sung túc và tài lộc có cơ hội tích lũy.

Nếu có khoảng sân phù hợp, có thể trồng khế ở vị trí thông thoáng, có ánh sáng và không che kín cửa chính. Cây khỏe mạnh, được chăm sóc tốt cũng giúp không gian sống thêm xanh mát.

Ai trồng khế hút tài lộc vào nhà

2. Người mệnh Kim – trồng khế đúng cách, đón thêm sinh khí

Người mệnh Kim cũng được nhiều quan niệm phong thủy dân gian xem là có thể trồng cây khế để tạo không gian xanh và tăng sinh khí cho ngôi nhà.

Với người mệnh Kim, khi lựa chọn cây khế nên chú trọng dáng cây gọn gàng, tán cân đối, lá xanh khỏe, tránh để cây mọc um tùm, cành khô hoặc sâu bệnh kéo dài.

Theo quan niệm phong thủy, cây cối sinh trưởng tốt là dấu hiệu của một không gian có sức sống. Khi cây khế ra hoa, kết trái đều đặn, nhiều người tin rằng đó là hình ảnh tượng trưng cho lộc đến, quả ngọt và thành quả sau quá trình vun trồng.

Đặc biệt, những cây khế có nhiều quả thường được yêu thích bởi ý nghĩa “sai lộc”. Gia chủ có thể chăm sóc cây như một cách tạo không gian xanh, đồng thời gửi gắm mong muốn công việc thuận lợi, tài chính ngày càng ổn định.

2 mệnh này trồng khế may mắn

Trồng khế thế nào để tốt cho phong thủy?

Dù thuộc mệnh nào, điều quan trọng vẫn là lựa chọn vị trí phù hợp với điều kiện sinh trưởng của cây. Khế nên được trồng ở nơi có ánh sáng, đất thoát nước tốt và có đủ khoảng trống để tán cây phát triển.

Không nên để cây che khuất hoàn toàn cửa chính, lối đi hoặc khiến sân nhà trở nên tối và bí. Cành khô, lá úa, quả hỏng cũng nên được cắt tỉa thường xuyên để cây luôn sạch sẽ, khỏe mạnh.