2 loại quả để rụng đầy gốc, ít người dùng nhưng lại là kho dinh dưỡng vàng bất ngờ

Những năm gần đây, nhiều người ưu tiên các loại trái cây nhập khẩu hoặc những loại quả "hot" theo xu hướng mà vô tình bỏ quên những loại quả dân dã từng rất quen thuộc. Trong số đó, lê-ki-ma (quả trứng gà trên cây) và quả thị là hai cái tên đáng chú ý. Không chỉ có màu ruột vàng bắt mắt, cả hai còn chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ mà cơ thể cần.

1. Lê-ki-ma (quả trứng gà) – Loại quả bị chê bở nhưng giàu beta-carotene

Lê-ki-ma, còn gọi là quả trứng gà, từng xuất hiện khá nhiều ở các vùng quê nhưng nay không còn được nhiều người lựa chọn. Một phần vì phần thịt quả có kết cấu bở, vị ngọt đậm và không tạo cảm giác mọng nước như nhiều loại trái cây khác. Chính điều này khiến lê-ki-ma dần bị lép vế trên các quầy bán trái cây. Nhiều người thường chỉ xem chúng như quả cây dại.

Lê Ki Ma hay còn gọi trứng gà trên cây

Tuy nhiên, màu vàng đậm đặc trưng của lê-ki-ma lại đến từ hàm lượng beta-carotene khá cao – tiền chất của vitamin A có vai trò quan trọng đối với thị lực, làn da và hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, loại quả này còn cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin nhóm B, kali và một số hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Dù giàu dinh dưỡng, lê-ki-ma vẫn nên được ăn với lượng vừa phải vì chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao. Có thể ăn trực tiếp khi quả chín mềm hoặc kết hợp cùng sữa chua, sinh tố để dễ thưởng thức hơn. Với mức giá không quá cao nhưng giá trị dinh dưỡng đáng kể, đây là loại quả rất đáng được "đưa trở lại" trong thực đơn.

2. Quả thị – Nổi tiếng vì hương thơm nhưng giá trị dinh dưỡng cũng không hề kém

Nhắc đến quả thị, nhiều người nghĩ ngay đến mùi thơm đặc trưng hơn là một loại trái cây để ăn. Thậm chí, không ít gia đình chỉ đặt vài quả trong nhà để tạo hương thơm tự nhiên rồi bỏ đi khi quả hỏng. Chính vì vậy, giá trị dinh dưỡng của loại quả này thường bị bỏ quên.

Quả thị ít người ăn

Khi chín, phần ruột vàng của quả thị chứa nhiều carotenoid – nhóm sắc tố thực vật có khả năng chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Quả thị cũng cung cấp vitamin C, chất xơ và một số hợp chất chống oxy hóa có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào và duy trì sức khỏe làn da. Dù chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu như các loại trái cây phổ biến khác, thành phần dinh dưỡng của quả thị vẫn được đánh giá là khá đa dạng.

Điều quan trọng là chỉ nên ăn quả thị khi chín hoàn toàn để có hương vị ngon và hạn chế vị chát. Không nên ăn quá nhiều trong một lần vì bất kỳ loại trái cây nào cũng cần được sử dụng cân đối trong chế độ ăn đa dạng. Nếu có cơ hội bắt gặp quả thị vào mùa, đây là loại quả đáng để thưởng thức thay vì chỉ dùng để ngửi hương.

Những loại quả cũ đôi khi lại mang giá trị mới

Lê-ki-ma (quả trứng gà) và quả thị không phải là những loại trái cây xuất hiện thường xuyên trên bàn ăn hiện nay, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng kém giá trị dinh dưỡng. Ngược lại, phần ruột vàng của cả hai chứa nhiều beta-carotene, vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe khi được sử dụng đúng cách.

Giữa rất nhiều lựa chọn trái cây hiện đại, đôi khi những loại quả dân dã từng gắn bó với nhiều thế hệ lại là nguồn dinh dưỡng đáng cân nhắc. Thay vì chỉ chạy theo xu hướng, việc đa dạng hóa thực đơn với những loại quả theo mùa, giàu dưỡng chất và phù hợp với nhu cầu của cơ thể sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe.