Bộ phận đang được nhắc tới đó là đuôi lợn!

Khi nhắc đến thịt lợn, nhiều người thường nghĩ ngay đến ba chỉ, nạc vai hay sườn mà ít để ý đến đuôi lợn. Đây là phần chỉ có một chiếc trên mỗi con lợn, ít xuất hiện trong bữa cơm gia đình nhưng lại được cả y học cổ truyền lẫn dinh dưỡng hiện đại đánh giá cao.

Theo Đông y, đuôi lợn là thực phẩm có tác dụng bồi bổ cơ thể, bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ người bị thận hư, suy giảm sinh lực. Trong khi đó, các phân tích dinh dưỡng cho thấy bộ phận này chứa nhiều protein, collagen cùng một số khoáng chất quan trọng, đặc biệt là kẽm, có lợi cho sức khỏe nam giới.

Dinh dưỡng bất ngờ trong đuôi lợn

1 thứ ở con lợn được ví là "viagra tự nhiên", cực tốt cho sinh lý phái mạnh - Ảnh 1.Đuôi lợn (Ảnh minh họa).

Đuôi lợn chủ yếu gồm da, gân, sụn và mô liên kết nên giàu protein cấu trúc như collagen và elastin. Đây là những thành phần góp phần duy trì độ đàn hồi của da, đồng thời hỗ trợ sức khỏe xương khớp.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong 100g đuôi lợn có khoảng 17,7g protein; 33,5g chất béo cùng các vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất như canxi, phốt pho, kali. Đáng chú ý, lượng kẽm trong 100g đuôi lợn khá cao, đạt khoảng 1,64mg, tương đương gần 15% nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày của người trưởng thành.

Kẽm là vi chất cần thiết cho quá trình sản xuất testosterone, góp phần duy trì sức khỏe sinh sản nam giới và chất lượng tinh trùng. Ngoài ra, canxi, phốt pho và magiê trong đuôi lợn cũng tham gia vào quá trình duy trì hệ xương chắc khỏe.

Tuy nhiên, đuôi lợn cũng chứa khá nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Vì vậy, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc béo phì nên ăn với lượng vừa phải.

Đuôi lợn - "viagra tự nhiên" của nam giới

1 thứ ở con lợn được ví là "viagra tự nhiên", cực tốt cho sinh lý phái mạnh - Ảnh 2.Một món từ đuôi lợn (Ảnh minh họa).

Trong dân gian, đuôi lợn thường được ví như "viagra tự nhiên" dành cho nam giới. Theo y học cổ truyền, đuôi lợn có vị ngọt, tính hàn, quy kinh thận, được sử dụng trong nhiều món ăn bài thuốc nhằm bổ thận, trợ dương, dưỡng huyết, hỗ trợ các trường hợp thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm hoặc đau lưng, mỏi gối.

Bên cạnh đó, hàm lượng kẽm tương đối cao trong đuôi lợn cũng được xem là yếu tố có lợi cho sức khỏe sinh sản của nam giới. Kẽm là khoáng chất tham gia vào quá trình tổng hợp testosterone và góp phần cải thiện chất lượng tinh trùng.

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý đuôi lợn chỉ là một thực phẩm bổ dưỡng, không thể thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp y khoa đối với các bệnh lý về sinh lý nam.

Món ngon từ đuôi lợn

Ở thời điểm hiện tại, quả đào đang vào mùa thu hoạch. Nhân dịp này, hãy mua đuôi lợn về làm món canh quả đào, lạc, đuôi lợn. Theo các tài liệu Đông y, đây là một món ăn có tác dụng bổ thận, kiện tỳ, hỗ trợ cường tráng gân cốt. Món ăn này thích hợp với người mệt mỏi, gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, khớp xương tê đau do thận suy khí nhược theo quan điểm Đông y.

1 thứ ở con lợn được ví là "viagra tự nhiên", cực tốt cho sinh lý phái mạnh - Ảnh 3.Hãy thử làm món đuôi lợn hầm quả đào, lạc (Ảnh minh họa).

Nguyên liệu

1 cái đuôi lợn

10 quả đào

150g lạc còn vỏ lụa

10g trần bì

Gia vị vừa đủ

Cách thực hiện

Đuôi lợn làm sạch, cắt khúc.

Đào gọt vỏ, lấy phần thịt; lạc và trần bì rửa sạch.

Cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa hầm khoảng 3 giờ.

Nêm gia vị vừa ăn và dùng khi còn nóng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù đuôi lợn có giá trị dinh dưỡng cao, người trưởng thành cũng chỉ nên ăn khoảng một lần mỗi tuần, kết hợp chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe lâu dài.