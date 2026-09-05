1 loại nội tạng động vật lọt top "thực phẩm tốt nhất thế giới": Quá rẻ, quá quen trên mâm cơm người Việt

Món nội tạng động vật lọt top "thực phẩm tốt nhất thế giới

Đó chính là gan lợn (gan heo).

Trong danh sách 20 thực phẩm tốt nhất thế giới do chuyên trang ẩm thực uy tín BBC Good Food công bố, bên cạnh những cái tên đắt đỏ như cá hồi hay quen thuộc như quả bơ, sự xuất hiện của gan lợn (vị trí thứ 12) đã khiến nhiều người bất ngờ. Được đánh giá là một trong những loại thực phẩm có mật độ dinh dưỡng cao nhất, gan lợn chứa hàm lượng protein dồi dào, ít calo và sở hữu nguồn vitamin A, D, B12, sắt haem, folate cùng choline cực kỳ phong phú.

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Điều đặc biệt là các dưỡng chất trong gan lợn đều ở dạng cơ thể cực kỳ dễ hấp thụ. Nhờ bảng thành phần dinh dưỡng vàng này, việc bổ sung gan heo vào thực đơn hợp lý sẽ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và làm đẹp. Có thể kể đến:

Bổ máu, ngăn ngừa thiếu máu hiệu quả

Nguồn sắt haem trong gan lợn thuộc dạng sắt sinh học mà cơ thể hấp thụ dễ dàng nhất. Việc duy trì lượng sắt đầy đủ giúp tăng cường sản xuất tế bào hồng cầu, vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Điều này cực kỳ có lợi cho phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt hoặc những người hay bị mệt mỏi, hoa mắt do thiếu máu.

Sáng mắt và giảm tình trạng khô mắt

Món gan lợn chứa hàm lượng vitamin A cực khủng ở dạng retinol, tức là dạng vitamin A đã hoạt hóa sẵn. Khi đi vào cơ thể, dưỡng chất này lập tức hỗ trợ phục hồi võng mạc, tăng cường thị lực ban đêm và ngăn ngừa nguy cơ khô mắt. Đây là giải pháp dinh dưỡng tuyệt vời cho những người thường xuyên làm việc với máy tính.

Làm đẹp da, chống lão hóa tự nhiên

Nhờ tổ hợp vitamin A, kẽm và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, gan lợn thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào biểu bì da. Sử dụng đúng cách giúp làn da duy trì độ đàn hồi, làm chậm quá trình xuất hiện nếp nhăn và cải thiện tình trạng mụn viêm mạn tính.

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Sự kết hợp hoàn hảo giữa sắt, kẽm và vitamin A trong gan heo đóng vai trò cốt lõi cho sự phát triển của các tế bào bạch cầu. Hàng rào miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, virus gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Thúc đẩy trao đổi chất, tăng năng lượng

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Lượng vitamin B12 và folate dồi dào trong gan lợn tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Bổ sung dưỡng chất này giúp cơ thể luôn tràn đầy sức sống, giảm mệt mỏi thể chất và hỗ trợ hệ thần kinh hoạt động trơn tru.

Hỗ trợ chức năng não bộ và trí nhớ

Choline, một hợp chất dinh dưỡng quan trọng tìm thấy trong gan lợn là nguyên liệu tổng hợp acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát trí nhớ và tâm trạng. Ăn gan heo giúp cải thiện khả năng tập trung và bảo vệ não bộ khỏi nguy cơ suy giảm trí nhớ.

Duy trì hệ xương khớp chắc khỏe

Khác với nguồn thực vật, gan lợn cung cấp dạng vitamin D3 tự nhiên cực kỳ dễ hấp thụ. Dưỡng chất này giúp ruột tối ưu hóa khả năng hấp thu canxi từ thức ăn, từ đó củng cố mật độ xương và ngăn ngừa nguy cơ loãng xương sớm.

Gợi ý 4 công thức món ngon bổ dưỡng, siêu đưa cơm từ gan lợn

Gan lợn có vô vàn cách chế biến. Để biến tấu loại nội tạng này thành những món ăn thơm ngon, không còn mùi hôi, bên cạnh cách luộc thông thường, bạn có thể áp dụng 4 công thức vô cùng đơn giản dưới đây:

1. Gan lợn cháy tỏi

Gan lợn thái mỏng, ngâm sữa tươi để loại bỏ mùi hôi rồi ướp chút gia vị. Phi thơm thật nhiều tỏi băm, cho gan vào đảo nhanh trên lửa lớn đến khi chín tới. Món ăn có vị bùi béo kết hợp cùng hương tỏi thơm nức, cực kỳ bắt miệng.

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2. Gan lợn xào hành tây, cần tây

Gan lợn sau khi sơ chế đem xào tái với lửa lớn rồi trút ra đĩa. Tiếp tục xào chín tới hành tây và cần tây, sau đó cho gan vào đảo đều lại 1 phút, nêm nếm vừa ăn. Vị ngọt giòn của rau củ sẽ làm tăng độ mọng nước và bớt ngấy cho gan heo.

3. Gan lợn xào mướp hương

Mướp hương gọt vỏ, thái miếng vừa ăn. Xào gan lợn chín khoảng 80% rồi trút mướp vào xào chung. Mướp tiết ra vị ngọt tự nhiên ngấm vào từng miếng gan bùi bùi, tạo nên món ăn thanh mát cho mâm cơm gia đình.

4. Pate gan lợn

Gan lợn ngâm sữa tươi khử mùi, đem xay nhuyễn cùng thịt nạc vai, mỡ sa và hành tỏi phi. Nêm gia vị vừa ăn rồi đem hấp cách thủy từ 3 - 4 tiếng. Thành phẩm pate gan heo béo ngậy, mịn màng, rất hợp ăn kèm bánh mì vào bữa sáng.

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Những lưu ý quan trọng để ăn gan lợn an toàn cho sức khỏe

Dù ngon và bổ đến mấy, cũng cần gan lợn là cơ quan đảm nhận chức năng chuyển hóa của con lợn. Món nội tạng này cần được lựa chọn, sơ chế và tiêu thụ đúng cách để đảm bảo an toàn:

- Sơ chế triệt để độc tố và vi khuẩn: Ngâm gan lợn thái lát trong sữa tươi không đường 30 phút, hoặc dùng giấm trắng/nước muối loãng ngâm 30 - 60 phút để loại bỏ máu đọng và vi khuẩn. Bạn cũng có thể dùng hỗn hợp bột mì, muối và dầu mè bóp kỹ rồi rửa sạch trước khi chế biến.

- Quy tắc "ăn chín uống sôi": Tuyệt đối không ăn gan lợn tái hoặc chần chưa kỹ vì rủi ro nhiễm giun sán và vi khuẩn tích tụ. Phải chế biến ở nhiệt độ cao đến khi gan chuyển hoàn toàn sang màu nâu xám, không còn vệt máu hồng.

- Kiểm soát lượng ăn: Người khỏe mạnh chỉ nên ăn gan lợn từ 1 - 2 lần/tuần, mỗi lần khoảng 50g - 70g để tránh dư thừa chất béo bão hòa và cholesterol. Trẻ em chỉ nên ăn dưới 1 lần/tuần với lượng nhỏ từ 30g - 40g/lần. Phụ nữ sau mãn kinh và nam giới lớn tuổi chỉ nên ăn gan heo tối đa 1 lần/tuần.

- Cảnh báo nguy cơ ngộ độc Vitamin A cho thai phụ: Phụ nữ mang thai (đặc biệt là trong 3 tháng đầu) tuyệt đối không ăn gan lợn do lượng vitamin A dạng retinol quá cao có thể gây ra các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng cho thai nhi. Việc tích tụ quá nhiều vitamin A trong cơ thể trong thời gian dài với người lớn tuổi có thể liên quan đến nguy cơ gãy xương, nên chỉ ăn vừa phải.

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- Thận trọng với nhóm người bệnh mạn tính: Gan lợn chứa nhiều nhân purin nên người bị bệnh gút phải hạn chế tối đa. Người mắc bệnh mỡ máu cao, xơ vữa động mạch hay cao huyết áp cũng cần kiêng để tránh làm tình trạng bệnh nặng hơn.

Ngoài ra, nên chú ý khi chọn mua gan. Hãy chọn miếng gan lợn tươi có màu đỏ sẫm hoặc xám tím đồng đều, bề mặt nhẵn bóng, ấn vào có độ đàn hồi tốt. Tránh mua gan có màu thâm đen, xuất hiện các nốt đốm trắng bất thường hay có mùi hôi lạ. Ưu tiên chọn nguồn gan từ động vật nuôi hữu cơ hoặc chăn thả tự nhiên nhé!